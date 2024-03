Amandine Cruz, directrice chez Vaneau Bac Saint-Germain, analyse les tendances et perspectives de Faubourg Saint-Germain.

Le luxe se vend toujours cher

Le marché immobilier du 7ᵉ a été marqué par une prise de conscience des propriétaires sur la correction des prix, notamment sur les biens avec des défauts ou “classiques”. En revanche, le luxe se vend toujours aussi cher et rapidement. La demande reste très forte sur ce segment, tandis que l’offre se fait plus rare. Nous avons entamé un ajustement des prix sur le dernier trimestre 2023, ce qui, en parallèle d’une stabilisation des taux, nous permet de réaliser davantage de visites et de transactions.

Sur le secteur du Gros Caillou, les prix oscillent entre 13 000 €/m2 et 17 000 €/m2, et atteignent les 19 000 €/m2 pour des biens d’exception, avec une terrasse, une belle vue dégagée. Autour du Bon Marché, ils se situent entre 16 000 €/m2 et 18 000 €/m2. Les biens les plus luxueux atteignent des sommets, allant jusqu’à 30 000 €/m2.

L’offre de biens d’exception avec extérieur est assez rare sur la période hivernale, il faut attendre le printemps et l’été, saisons plus propices aux ventes de ce type de bien.



Les biens les plus sanctionnés sont ceux avec un mauvais DPE où les potentiels intéressés n’hésitent plus à faire des offres à moins 20%, si ce n’est plus… Ceux qui ne suscitent aucun intérêt et ne sont plus du tout visités actuellement sont les rez-de-chaussée, les 1er étage sur cour, et les appartements en étage élevé sans ascenseur.

Les propriétaires de biens d’exception ne vendent pas

Notre clientèle est majoritairement composée d’acheteurs déjà installés dans le quartier et d’investisseurs espérant profiter de la stagnation du marché et donc, par la même occasion, saisir certaines opportunités. Notons que les marchands de biens sont moins présents depuis le dernier trimestre 2023. Ils ont besoin d’écouler leur stock avant de réinvestir.



Au sein de l’agence Vaneau Bac – Saint-Germain, nous accompagnons majoritairement des familles, qui nous font confiance parfois depuis plusieurs générations, nous avons un lien très étroit avec les habitants du quartier. En revanche, la clientèle étrangère, essentiellement des Italiens et des Américains, est peu présente depuis la fin d’année 2023. Par habitude, elle revient à partir du printemps, qui est le véritable temps fort de l’immobilier sur notre secteur.

Les propriétaires de biens d’exception ont les reins solides, et n’ont absolument pas besoin de brader leur appartement. Ils attendent donc un contexte plus propice pour s’en séparer. Dans le cadre des Jeux Olympiques, nous voyons également de plus en plus de vendeurs reporter leur projet à septembre 2024, afin de profiter de la période pour louer leur bien.

La stabilisation des prix et des taux nous permet d’être confiants quant à l’évolution du marché immobilier sur le 7ᵉ arrondissement. L’activité, après une accalmie fin 2023, repart nettement à la hausse depuis le mois de janvier, et cela devrait s’accroître à l’approche du printemps.

Paris 7ème : 3 exemples de biens vendus

RUE DU COLONEL COMBES – PARIS 7EME – APPARTEMENTS – 239.43 m² – VENDU : 15 500 €/m². Situés au 3ᵉ étage avec ascenseur, sur le même palier, deux appartements réunissables, l’un de 157.02 m2 en parfait état, et l’autre de 82.41 m2 en bon état général. 7 pièces, 3 chambres.

RUE DE L’UNIVERSITÉ – PARIS 7EME – APPARTEMENT – 74.27 m² – VENDU : 20 600 €/m². Au 3ᵉ étage avec ascenseur dans un magnifique Hôtel Particulier du 18ème siècle, appartement de 74.27m² Entrée, salon avec 3,20 m de HSP, cuisine, 2 chambres, salle de bains. Exposition Ouest. Travaux à prévoir. Cave et gardien.

RUE CASIMIR PÉRIER – PARIS 7EME – APPARTEMENT – 96.32 m² – VENDU : 16 000 €/m². Joli appartement de 96.31 m² entièrement à refaire, situé au 2ᵉ étage. Entrée, double réception, 2 chambres, salle de bains, cuisine séparée. Le tout est agrémenté d’une cave.

