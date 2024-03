Fanny Bardon, directrice de l’agence immobilière Vaneau Sèvres Lecourbe dans le 15ème arrondissement, dévoile les tendances et perspectives dans le nord du 15ème arrondissement.

Le marché immobilier est très dynamique sur le 15e nord depuis le mois de décembre 2023, après des mois d’octobre et novembre plutôt calmes. Nous avons noué de nombreux contacts, avec beaucoup de visites et de passage en agence, et janvier 2024 s’inscrit dans cette tendance. Cela s’explique notamment par la baisse des taux qui s’entame et permet à de nombreux acquéreurs de reprendre leur projet.

Les prix de l’immobilier dans le nord du 15ème arrondissement

Les prix n’ont pas varié ces derniers mois. Dans le secteur Porte de Versailles les prix oscillent autour de 10 000 €/m2, 10 500 €/m2 à Convention, 11 000 €/m2 à Vaugirard, 12 000 €/m2 à Montparnasse et enfin, 14 000 €/m2 dans le secteur de Breteuil.



Pour les beaux appartements, à étage élevé, sans défaut, les prix restent à des niveaux très élevés. En revanche, les biens en rez-de-chaussée, avec une mauvaise étiquette énergétique ou avec beaucoup de travaux connaissent des baisses de prix relativement importantes.



Les acquéreurs savent qu’ils ont la main sur ces biens et n’hésitent pas à faire des offres très agressives, régulièrement autour des -10%. Les négociations aboutissent en général à -5%. Les secteurs les plus demandés sont le 15ᵉ Nord proche du 7e, ainsi que les biens à proximité de la ligne 6 du métro.

Le rendez-vous des acquéreurs du 7ème qui veulent s’agrandir

La clientèle du 15ᵉ arrondissement est essentiellement française. Ce sont principalement des familles qui s’agrandissent ou rétrécissent ou des parents qui souhaitent loger leurs enfants. Généralement, les acheteurs vivent déjà dans le 15e.



Le Nord du 15ème arrondissement accueille également des habitants du 7e qui souhaitent acheter plus grand. Il est important de souligner que les primo-accédants sont beaucoup moins présents depuis la hausse des taux.

La plupart des ventes réalisées par l’agence immobilière Vaneau Sèvres Lecourbe concerne des personnes qui recherchent à s’agrandir, ou alors à acquérir un bien plus petit, ou un pied-à-terre. Certains vendeurs que nous avons accompagné ont aussi décidé de partir vivre en province.

Paris 15ème : 3 exemples de biens vendus

RUE BROWN-SÉQUARD – PARIS 15EME – APPARTEMENT – 140.88 m² – VENDU : 14 200 €/m2. Appartement familial traversant de 6 pièces, au 3ᵉ étage par ascenseur. Entrée avec double séjour, cuisine indépendante, 4 chambres, salle d’eau, salle de bains. Une cave complète ce bien.

LA MOTTE PICQUET – PARIS 15EME – APPARTEMENT – 111.5 m² – VENDU : 10 300 €/m2. Appartement familial traversant de 111.5 m² et 19 m² de balcons sur le séjour et sur les chambres. Entrée, séjour, cuisine indépendante équipée, 3 chambres, salle de bains, salle d’eau. Cave, box et parking en sus.

RUE DE L’ÉGLISE – PARIS 15EME – APPARTEMENT – 92 m² – VENDU : 9 350 €/m2. Appartement traversant rue et jardin, au 4ᵉ étage par ascenseur. Entrée, séjour et salle à manger avec balcon de 8 m² exposé Ouest, cuisine à vivre, 2 chambres sur jardin, salle de bains, salle d’eau. Cave.

Source : Vaneau