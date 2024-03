Au cœur des vignobles réputés et forets de Gigondas, nichée dans un cadre enchanteur, se trouve une une propriété d’exception, offrant un potentiel unique dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration en Provence.

Une expérience authentique de la Provence

Cette résidence provençale, de 940 m² et 13 chambres, séduit par son emplacement en position dominante, offrant une vue sur les vignobles et les collines environnantes. Avec une superficie totale d’environ 1,3 hectare, comprenant un terrain d’agrément et de bois, cette propriété offre un cadre paisible et préservé, idéal pour profiter de la Provence.

Un bâtiment principal dédié à l’activité hôtelière

Le bâtiment principal, d’une surface d’environ 800 m², a été méticuleusement entretenu et équipé pour répondre aux exigences d’une exploitation réussie dans le domaine de l’hôtellerie. En effet, il dispose de toutes les installations nécessaires, notamment une cuisine professionnelle entièrement équipée, une grande cave à vin, une salle de restaurant, un salon, un bar, une réception accueillante, une grande piscine et un parking. De plus, dix chambres spacieuses et confortables, accompagnées d’une vaste terrasse ombragée, offrent un espace de détente.

À lire aussi Luxembourg : Sublime maison d'architecte construite en 2022

Une maison familiale d’environ 140 m²

Une maison familiale d’environ 140 m² complète cette propriété, offrant un espace de vie confortable et fonctionnel, avec un séjour lumineux, une cuisine équipée, une terrasse et un jardin privatif, ainsi que trois chambres et une salle de bain.

En outre, un bâtiment annexe propose des chambres supplémentaires, offrant ainsi une capacité d’accueil étendue pour les visiteurs.

Une opportunité rare dans le secteur de l’hôtellerie

Ce domaine représente une opportunité rare dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration dans la région, avec un potentiel de développement significatif. Son emplacement privilégié à proximité du village de Gigondas, des grandes balades des Dentelles de Montmirail et son environnement typiquement provençal rend ce bien encore plus unique.

Son prix : 2 700 000 €. Plus de renseignements sur Janssens immobilier.