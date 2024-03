Immobilier Bordeaux : Les 10 jours d’épreuves Olympiques font fuir les citadins !

Le site de petites annonces accessible sur recommandation, Gens de Confiance, propose près de 55 000 locations pour les vacances. La plateforme s’est intéressée aux vacances des habitants des villes hôtes des Jeux Olympiques.

Du 26 juillet au 11 août 2024, 41 épreuves se dérouleront notamment à Paris et Marseille mais aussi à Bordeaux, Lyon, Lille et Nantes. Sur les 12 jours d’épreuves au total, ce sont plus de 11 millions de visiteurs dont 13% d’étrangers qui profiteront des festivités. Une aubaine financière pour les citadins des villes d’accueil ou l’envie simplement de fuir la ville et de vivre les JO en retrait, loin des difficultés d’accès et du sentiment d’insécurité. Il est possible que ce soit aussi les deux… Éclairages de l’effet des JO sur les Bordelais.

A 5 mois des JO, sur les 10 jours de festivités prévus à Bordeaux, les citadins ont déjà réservé leurs vacances ailleurs

À l’approche des festivités internationales, l’excitation est palpable, mais certains Bordelais envisagent déjà de quitter temporairement la ville du 26 juillet au 11 août. Cet événement mondial, qui devrait rassembler plus de 15 000 athlètes venant de 206 pays et attirer des centaines de milliers de visiteurs, suscite à la fois enthousiasme et préoccupations parmi les citadins des villes concernées par les épreuves.

A seulement 5 mois des jeux olympiques, sur la plateforme Gens de Confiance, on constate déjà une envie d’exode qui retentit dans la ville de Bordeaux. La plateforme enregistre une hausse spectaculaire de 50% de réservations des résidents Bordelais sur la période du 26/07 au 11/08.

« On constate même 3 fois plus de réservations sur Gens de Confiance aux dates des épreuves prévues à Bordeaux, à savoir du 24 juillet au 2 août (10 jours), que sur le reste du mois d’août. Cette hausse est bel et bien liée à l’organisation des JO. Les festivités boostent le départ des résidents ailleurs en France, quitte à leur faire casser leur tirelire« , précise Bertille Marchal, Directrice marketing et porte-parole de la plateforme.

Une location d’été pas forcément plus loin mais plus grande et (beaucoup) plus chère !

Fuir Bordeaux car ils ont loué leur logement ou fuir simplement la canicule ajoutée à la vague de touristes et aux difficultés de circulation que vont générer les 7 match de football… Les membres de la plateforme Gens de Confiance témoignent :

« La ville de Bordeaux va connaître aussi une certaine effervescence, pas autant que Paris certes mais nous préférons nous en éloigner et nous n’avons pas hésité à modifier nos dates de congés« , précise Dominique N. – Bordeaux.

« Nous avons loué notre appartement sur les 10 jours de festivité. Il est idéalement situé dans le quartier de Bordeaux Lac-Bacalan, non loin du stade Matmut Atlantique. Une aubaine financière qui nous permet à la fois de louer une grande maison dans le sud ouest entres amis et de réaliser quelques travaux de rénovation notre maison pour la vendre par la suite« , commente Laurent G. – Bordeaux

Les Bordelais qui ont réservé leur location d’été sur la plateforme Gens de Confiance ont opté pour des surfaces plus grandes, en moyenne près de 2 pièces en plus pour pouvoir profiter d’un été en famille ou avec des amis. Cette année les Bordelais seront en moyenne 9 personnes à résider dans leur location estivale, un nombre à la hausse par rapport à 2023.

“L’opportunité de passer quelques jours en famille mais aussi entre amis et d’emmener une babysitter pour garder les enfants pour permettre aux parents de vivre pleinement leur été. C’est aussi cela la particularité de ces vacances d’été 2024 pour les citadins des villes hôtes des JO”, détaille Bertille Marchal, porte-parole de Gens de Confiance.

Pour 10 jours de vacances, le budget 2024 des Bordelais augmente de 109% !

Pour ceux qui choisissent de quitter la ville durant 10 jours en moyenne entre le 26 juillet et le 11 août, les destinations les plus prisées incluent le Gironde avant tout, le Var et les Pyrénées Atlantiques. Des destinations avant tout assez proches du lieu de vie. Quant au budget moyen par nuitée, il augmente de 109% par rapport à la même période en 2023. Cet été, les Bordelais loueront en moyenne 1 510€ la nuit contre 721€ en 2023. La plus haute augmentation de toutes les villes d’accueil. Sur les 10 jours de vacances qu’ils passeront en dehors de Bordeaux, aux dates des épreuves, le budget global moyen sera de 12 080 € contre 5 768 € en 2023 aux mêmes dates. Une rallonge de 6 312€ qu’ils ont déjà accepté de faire puisque le site Gens de Confiance met en évidence dans son étude toutes les réservations déjà finalisées et les acomptes versés.

“L’augmentation des coûts de la vie y est pour quelque chose mais l’inflation n’explique pas tout, on ressent ici une envie de se faire plaisir et les vacances restent la plus belle opportunité”, conclut Bertille Marchal.