a Pirogue Residences, la toute nouvelle réalisation de 2Futures à l’Île Maurice, offre aux acquéreurs et à leurs locataires la possibilité de concilier la liberté de vivre chez soi et de profiter de services hôteliers de qualité grâce à son partenariat avec le groupe Sunlife et Ciel.

Ce nouveau développement résidentiel, avec son accès privé à la plage, incarne à merveille l’authenticité et le style bohème chic, s’inspirant de l’emblématique hôtel du même nom, La Pirogue. Un investissement colossal de 45 millions de dollars a été consacré à ce projet immobilier de 11 159 mètres carrés, réalisé sous le régime du « Property Development Scheme ».

Conçu par 2Futures, leader de la promotion immobilière de luxe à Maurice, La Pirogue Residences représente l’aboutissement de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine. La clientèle de 2Futures est mauricienne et étrangère, provenant d’une quinzaine de pays différents dont de nombreux Français.

45 appartements et penthouses

Le projet comprend 45 appartements et penthouses, une aire de piscine de 430 mètres carrés, et un service de conciergerie, offrant aux résidents une immersion totale dans la culture mauricienne. Les bâtiments, au nombre de cinq, se fondent harmonieusement dans le paysage grâce à l’utilisation judicieuse de matériaux locaux tels que la roche volcanique et les pergolas en bois recouvertes de végétation.

La Pirogue Residences est proche de la plage emblématique de Flic-en-Flac, mais aussi du village qui se distingue par son dynamisme et une multitude de prestations : centres commerciaux, banques, casinos, restaurants, centre médical de Rivière-Noire. Le centre commercial Cascavelle est également situé à 5 minutes. Juste à côté, se trouve la smart city Uniciti, une « ville intelligente » conçue autour de l’approche « Live-Work-Enjoy-Learn » (Vivre- Travailler-Apprécier-Apprendre).

Un style de vie comme à l’hôtel et un accès privé au Sugar Beach et à La Pirogue

La Pirogue Residences offre à ses acquéreurs et locataires un concept novateur, alliant le confort d’un hôtel de luxe à la liberté d’une résidence privée. Les résidents bénéficient ainsi d’un accès privilégié aux prestigieux établissements hôteliers – Sugar Beach et La Pirogue.

Niché au cœur de 14 hectares de jardins tropicaux, l’hôtel 5 étoiles Sugar Beach a été récompensé à de multiples reprises, notamment en étant nommé « Mauritius Leading Beach Resort » aux World Travel Awards en 2022 pour la 4e année consécutive. Les propriétaires ont également accès à des tarifs préférentiels dans deux clubs de golf de renom, le Tamarina Golf Club et l’île aux Cerfs Golf Club.

Quant à l’hôtel La Pirogue, célèbre pour son charme intemporel, il offre à ses hôtes une expérience inoubliable, avec ses restaurants, bars, son hammam authentique et son spa 5 Mondes. Très prisé par les touristes français, l’établissement, qui a fêté ses 45 ans en 2021, a été maintes fois récompensé dont celui du « Luxury Honeymoon Hotel » pour le continent africain, décerné en 2022 par les World Luxury Hotel Awards. L’hôtel reçoit le prix d’excellence de British Airways Holidays pour 2022, pour des vacances de bien-être exceptionnelles et son expérience hôtelière haut de gamme. En 2023, l’établissement hôtelier remporte le TUI Global Hotel Awards pour être l’un des meilleurs hébergements du monde. Sur le palmarès des récompenses figure également le Holiday Check Award 2024 décerné par Holiday Check, un portail de voyage en ligne avec plus de 70 millions d’utilisateurs par an, pour être parmi les hébergements les plus populaires au monde.

Les hôtels proposent des avantages exceptionnels aux propriétaires et leurs ayants droit notamment 30% de réduction sur tous les tarifs de restauration et de boissons à La Pirogue, 20% de réduction sur les prix des massages et 10% sur tous les autres soins du spa à La Pirogue, 15% de réduction sur les tarifs du club de golf de l’Île aux Cerfs et des tarifs préférentiels Sunlife au Tamarina Golf Course

L’autre avantage c’est le pool de location où les investisseurs peuvent choisir une résidence pour y résider, mais aussi de l’intégrer à un programme de pool de location, avec des bénéfices intéressants et la possibilité d’en profiter 60 nuits par an, hors saison Grâce au pool de location administré par le groupe Sunlife, la gestion de la résidence ainsi que l’entretien, les services de nettoyage et de maintenance sont pris en charge de manière exhaustive. Les étrangers qui veulent faire l’acquisition d’une résidence obtiennent un permis de résidence permanente sur l’Île Maurice.

À partir de 499 000 dollars pour un appartement de 2 chambres

Les appartements de 2 à 3 chambres avec terrasse et jardin privé et une cour pour certains, varient entre 499 000 dollars et 1 017 500 dollars, selon la superficie. Quant au penthouses de 4 chambres, avec terrasse, cour et piscine privée, il faut débourser un total de 1 980 000$.

Les retours sur investissements estimés pour La Pirogue Résidences peuvent atteindre jusqu’à 8% selon 2 Futures. « L’Île Maurice, reconnue pour sa stabilité politique et économique, offre un cadre fiscal attrayant pour les investisseurs. Avec un impôt sur le revenu de 15%, des accords de non double imposition avec plus de 40 pays, et des taux d’intérêt avantageux pour les emprunts, l’île représente un choix d’investissement judicieux« , conclut le promoteur.