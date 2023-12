Immobilier Île Maurice : De plus en plus d’investisseurs séduit par la fiscalité

L’Île Maurice est un pays où il fait bon vivre. Climat, sécurité, environnement exceptionnel et qualité de vie en font une destination de choix. Avec une fiscalité attractive et un secteur du tourisme porteur, l’Île Maurice attire de plus en plus d’investisseurs étrangers.

Parmi les destinations touristiques les plus prisées de la planète, Maurice enregistre un flux de voyageurs élevé et par conséquent une forte demande de logements de vacances. Mais si l’île est connue pour ses resorts de luxe, les visiteurs sont de plus en plus nombreux à opter pour la location d’appartements et de villas, favorisant l’investissement immobilier locatif.

Pourquoi investir à l’Île Maurice ?

Devenir propriétaire d’un bien à l’Île Maurice, c’est bénéficier d’une convention de non-double imposition avec 43 autres pays, dont la France, et d’une fiscalité douce : pas d’impôts sur les dividendes ni sur les plus-values.

L’accession à la propriété sous le régime de l’IRS (Integrated Resort Scheme) se traduit également par la taxation à 15% seulement des revenus. Il faut aussi savoir qu’à Maurice la taxe foncière ou droit de succession n’existent pas. Ces incitations fiscales font de Maurice une destination très attractive pour les investisseurs étrangers.

Le statut de résident permanent attribué aux acheteurs, à leur conjoint et enfants dépendants jusqu’à 24 ans est un autre des avantages accordés par l’IRS.

La location saisonnière, une demande en hausse

Longtemps, les hôtels de luxe ont été le choix prédominant de nombreux vacanciers. Mais depuis quelques années, les locations de vacances continuent de gagner en popularité. Elles offrent aux voyageurs davantage d’options d’hébergement, de flexibilité, d’intimité et surtout des tarifs adaptés à tous les budgets.

Ceci fait aussi écho à de nouvelles envies de voyages, entre reconnexion à la nature et quête de valeurs authentiques, dues à la fois à une prise de conscience écologique et les conséquences de l’épidémie de Covid-19.

Pour beaucoup, cette tendance à la nomadisation, fortement popularisée par les réseaux sociaux, a changé la conception du voyage. La demande de logement est donc de plus en plus forte à l’Île Maurice qu’elle vienne des touristes mais aussi des digital nomads. Il est en effet très simple pour ces derniers d’établir leur bureau dans le pays pour quelques mois grâce au visa touristique gratuit et automatique pour de nombreuses nationalités.

La gestion locative pour une rentabilité forte et rapide

Beaucoup de propriétaires de biens à l’Île Maurice sont des étrangers ne qui n’y résident à plein temps. Ils ont rarement le temps de s’assurer de la bonne gestion de leur patrimoine. Raison pour laquelle ils font appel à un professionnel en gestion locative, une solution toute trouvée tant sur le plan financier que pratique.

Où investir dans l’immobilier à l’Île Maurice ?

Le sud de l’Île Maurice est le nouvel eldorado des investisseurs. Le gouvernement mauricien encourage son développement et met en place des projets d’infrastructure tels que l’amélioration du tissu routier, des installations touristiques alternatives et des services pour stimuler la croissance économique de la région. Cela entraînera à moyen terme une augmentation de la valeur des biens immobiliers.

Le Domaine d’Anbalaba est situé à Baie du Cap, à quelques kilomètres du Morne Brabant, de l’Heritage Golf Club et de la plage de la Prairie, l’une des plus populaires du pays pour ses couchers de soleil et la clarté de ses eaux. Le Domaine d’Anbalaba propose à ses résidents un service de gestion locative allant du pilotage administratif et comptable, à la promotion des villas et appartements jusqu’à la prise en charge du client tout au long de son séjour.

La rentabilité locative d’un bien dans le Domaine d’Anbalaba est estimée à 5,5% pour un taux d’occupation de 50%.