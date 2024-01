Immobilier : Pierre & Vacances Ile Maurice, la nouvelle résidence prémium de 2Futures

Évasion et bien-être. Deux mots qui définissent bien le concept derrière la résidence premium Pierre & Vacances Ile Maurice. Avec ses appartements, allant de studios à trois chambres, cette résidence incarne le luxe tropical et inégalable.

Une résidence exceptionnelle et écoresponsable

Elle est le fruit d’une collaboration exceptionnelle entre 2Futures, leader de la promotion immobilière à l’Île Maurice, et Pierre & Vacances, une enseigne réputée depuis des décennies dans le domaine du tourisme et de l’hébergement.

Ce partenariat réunit l’excellence de deux leaders dans leurs domaines respectifs pour offrir une expérience résidentielle exceptionnelle, combinant l’élégance mauricienne à l’excellence internationale.

Pierre et Vacances symbolise bien plus qu’une simple entreprise ; c’est une promesse de qualité, de confort et d’expertise.

Cette résidence est également pionnière en matière d’écologie, puisqu’elle est la première résidence à obtenir la prestigieuse certification EDGE au niveau du bâtiment. Elle mènera également des pratiques responsables telles que la gestion de l’eau et de l’énergie, la réduction des déchets, dans le cadre de la certification Green Key.

Pierre & Vacances, leader européen de l’hébergement touristique

Créé en 1967, le groupe Pierre & Vacances – Center Parcs est le leader européen du tourisme de proximité réinventé. Il apporte son expertise en hébergement touristique à la mer, à la montagne ou en ski en France et en Europe en proposant plus de 500 résidences tout équipées.

Une diversité d’hébergement comprenant incluant des résidences de vacances, des appartements, des villages de vacances, des résidences premium et des hôtels, adaptés à différents budgets et préférences.

Le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs affiche une croissance à deux chiffres pour l’exercice 2022/2023 (+12,8% par rapport à l’année précédente, +27,6% par rapport à 2019).

Un séjour au bord de l’eau, en montagne, un séjour tout confort, plus responsable ou à faible empreinte carbone, chacun peut trouver son bonheur chez Pierre & Vacances, selon ses envies d’évasion.

Pierre et Vacances, les chiffres clés Chiffre d’affaires : 1770 millions d’euros en 2021/2022

Exploitation de 44 500 résidences

Trésorerie : 470 millions d’euros

Sites : 283 en Europe

8 millions de clients

83 destinations écolabellisées Clef Verte

52% de femmes managers

La première résidence verte à l’Île Maurice

L’engagement environnemental est au cœur de cette nouvelle résidence. Les établissements en France du groupe Pierre & Vacances détiennent la labellisation La Clef Verte, qui atteste des engagements de la marque et de ses employés, qui sont sensibilisés et impliqués dans la protection et le respect de l’environnement.

La résidence premium Pierre & Vacances Ile Maurice s’engage à être une pionnière en matière d’écologie.

Il s’agit de la première résidence sur l’île à obtenir la prestigieuse certification EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) au niveau de la construction, garantissant ainsi les engagements de 2Futures en matière de durabilité environnementale.

Concrètement, cela implique l’intégration de technologies écoénergétiques telles que l’utilisation de sources d’énergies renouvelables, l’optimisation de l’isolation thermique et une gestion efficiente de l’eau, contribuant ainsi à réduire leur empreinte écologique tout en garantissant un niveau élevé de qualité de vie des résidents. Les bâtiments incorporent des technologies de pointe pour minimiser leur impact sur l’environnement, tout en offrant aux résidents un cadre de vie de qualité supérieure.

Les opérations de la résidence premium Pierre & Vacances Ile Maurice seront aussi menées avec la certification Green Key, pour être en synergie avec les pratiques écologiques responsables : gestion de l’eau et de l’énergie et réduction des déchets.

Une vie de luxe en bord de mer

Nichée à Bain Bœuf, la résidence premium Pierre & Vacances Ile Maurice se trouve à quelques encablures de cette plage emblématique. Stratégiquement située, sa proximité avec le village de Grand-Baie et une bonne connexion routière font de cette résidence un choix inégalable. Ce lieu propose 82 unités (pouvant être converties en 139 clés), comprenant des studios et des appartements, offrant une variété de 1 à 3 chambres.

Que l’on recherche une résidence secondaire ou une opportunité d’investissement, la résidence premium Pierre & Vacances Ile Maurice propose un cadre idyllique et une rentabilité attractive.

En effet, les acheteurs peuvent choisir une résidence pour eux-mêmes, mais aussi de les intégrer à un programme de pool de location, avec des bénéfices intéressants et toujours la possibilité d’en profiter eux-mêmes une partie de l’année.

Les atouts de ce projet résidentiel ? 6,500 m2 d’espaces communs, un parking sous-terrain pour garantir la sécurité des résidents, accès à la plage de Bain Bœuf, Kids’ club – un endroit sécurisé pour stimuler l’éveil des petits, Spa, Piscine , Espace feu pour les grillades et les soirées, Espace de fitness extérieur, Espace de méditation, Potager commun pour cultiver des herbes aromatiques, Accès privé au 2Beach Club pour admirer les plus beaux couchers du soleil

Studio ou appartement, quand l’authenticité et le confort se rencontrent

Studio ou appartement, chaque détail a été pensé afin que le nouveau propriétaire ressente le charme de l’Île Maurice. Le design d’intérieur fait la part belle aux influences africaines, indiennes, chinoises et européennes.

L’utilisation de matériaux durables, tels que le bambou et le rotin, est en ligne avec les engagements environnementaux chers à 2Futures et au groupe Pierre & Vacances. Des couleurs vives et des objets culturels créent une ambiance vibrante qui reflètent la riche diversité de Maurice.



Les balcons, véritables havres de verdure, offrent un lieu de détente zen pour ceux qui veulent s’isoler et se laisser bercer par le chant des oiseaux ou prendre son repas à l’extérieur devant un paysage à couper le souffle.



Les salons s’harmonisent avec leur environnement grâce à des motifs ethniques, des plantes tropicales et des décorations artisanales qui donnent du peps à cet intérieur.

Les couleurs pastel dans les chambres évoquent les tons apaisants de l’océan et des plages de sable fin. Elles invitent à la détente dans une ambiance calme et reposante.



Dans les salles de bain, c’est le style tropical qui domine. Quant aux touches organiques et terreuses, elles nous ramènent à cette nature environnante, créant ainsi une ambiance rafraîchissante.

Un éventail de prix pour chaque bourse

La résidence premium Pierre & Vacances Ile Maurice propose trois types de studios avec une superficie différente pour chacun, des appartements d’une, deux et trois chambres et des appartements modulables, d’une et de trois chambres, avec une surface totale oscillant entre 129 m2 et 206 m2.

Les prix ? À partir de 195 000 dollars pour un studio de 46 mètres carrés à 500 000 dollars pour un appartement de 145 mètres carrés disposant de 3 chambres. Le rendement locatif estimé ? 5% à 5,2%.

