Immobilier Savoie : Le promoteur Imaprim s’appuie sur l’ia pour présenter ses logements

Imaprim, promoteur immobilier régional et indépendant, fondé en 2006 à Chambéry pour rayonner sur l’ensemble de l’arc Alpin (Savoie, Haute-Savoie et Isère), intégre désormais l’Intelligence Artificielle, IA, pour optimiser le parcours client lors de l’achat de logements neufs.

Des descriptifs commerciaux générés par l’ia



Sur la base des plans 2D de chaque appartement, l’Intelligence Artificielle va analyser les surfaces, l’étage, l’orientation ou encore l’agencement du logement… pour en produire un descriptif commercial dédié. Cette innovation représente un changement significatif dans la manière dont les projets immobiliers sont présentés en ligne.

Dans un marché immobilier exigeant, où les acquéreurs souhaitent connaître un maximum d’informations sur le bien proposé avant de prendre rendez-vous, Imaprim s’engage à réinventer l’expérience d’achat en collaborant avec Clarté Conseil, une entreprise spécialisée en marketing digital de la promotion immobilière.

Grâce à ce partenariat, plus de 180 logements en cours de commercialisation bénéficient d’un descriptif commercial personnalisé générés par l’IA, proposant ainsi aux clients potentiels une vue détaillée et complète du logement en amont de la première prise de contact.

À lire aussi Immobilier : Le nombre de permis de construire toujours en chute en février

Des informations détaillées pour faciliter les décisions d’achat



Cette initiative inédite s’inscrit dans la volonté du promoteur chambérien de continuer à innover malgré les défis du marché actuel. Dans le contexte d’une demande réduite, proposer des informations détaillées aux futurs acquéreurs permet de produire de la réassurance et de faciliter leurs décisions d’achat. Présenter chaque logement de manière unique contribuera à attirer des prospects mieux informés et plus matures dans leur processus d’acquisition Informer les clients sur l’ergonomie et « l’habitabilité » de leur futur logement et les aménagements potentiels qu’ils pourront faire renforcera leur confiance. L’introduction de descriptifs précis propose ainsi une perspective unique sur l’aménagement intérieur de chaque logement, mettant en avant le travail réalisé par les équipes techniques, en lien avec les architectes, pour soigner chaque détail.



« Dans un contexte où l’accompagnement des acquéreurs est une priorité, nous sommes convaincus que fournir plus d’informations à nos prospects dès le début de leur parcours client renforce notre engagement envers leur satisfaction », soutient Raphaël Cohen, Directeur Commercial et Marketing d’Imaprim.

Un positionnement dynamique et innovant

En étant le premier à intégrer ces nouvelles technologies dans le processus de commercialisation de son offre immobilière, Imaprim s’affirme comme un pionnier et confirme son statut de marque dynamique et innovante dans le secteur de la promotion immobilière. De quoi créer une expérience d’achat optimale.



Uniques et inédits, les descriptifs commerciaux générés par l’IA ne sont pas seulement un outil informatif aux services des clients, ils ont aussi une portée SEO, afin d’améliorer le référencement naturel des pages présentant les différents programmes immobiliers, augmentant ainsi la visibilité en ligne d’Imaprim.



« Notre technologie basée sur l’Intelligence Artificielle redéfinit la présentation des logements neufs, proposant une personnalisation inégalée et renforçant le positionnement des promoteurs. Nous ouvrons de nouvelles perspectives en termes de marketing immobilier pour une génération de prospects plus informés tout en consolidant et amplifiant le SEO », précise Loïc Barnaud, Fondateur de Clarté Conseil.



« Notre engagement envers l’accompagnement des clients, combiné à cette avancée technologique, témoigne de notre vision à long terme. Nous continuons et continuerons d’explorer de nouvelles pistes pour rester un acteur innovant et de confiance sur le marché immobilier neuf, malgré les difficultés actuelles. Imaprim est résolument tourné vers l’avenir, prêt à façonner une nouvelle ère dans l’achat de logements neufs », conclut Olivier Gallais, PDG d’Imaprim.