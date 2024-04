Immobilier à Strasbourg : Un marché en baisse qui suit la tendance nationale

Avec l’augmentation des taux depuis janvier 2022 et le durcissement des conditions d’accès au crédit, le marché immobilier à Strasbourg, dans le Grand Est, semble avoir subi de plein fouet, à l’image de celui de la France, l’affaiblissement de la demande.

En témoigne la baisse des prix des appartements enregistrée dans la ville sur un an : -2,6% au 1er avril 2024, équivalente à celle que connaît le marché français en moyenne (-2,5% sur la même période). L’équipe scientifique de SeLoger dévoile son analyse du marché immobilier de la capitale alsacienne, témoin d’une tendance générale.

Baisses des prix, hausses des délais de vente et du nombre de biens à vendre … Signaux d’un marché à la peine

Alors qu’une partie du marché français semble connaître une nouvelle dynamique depuis février 2024 avec une stabilisation de ses prix, voire un ralentissement de la baisse, l’évolution du marché strasbourgeois continue sur la baisse enclenchée depuis des mois.

En effet, les prix se stabilisent au 1er avril 2024 à Marseille avec +0,1%, à Toulouse avec +0,2% ainsi qu’à Rennes et Montpellier avec +0,3%, quand le marché de Strasbourg continue de bien reculer sur les trente derniers jours en enregistrant une baisse de -0,9%, tout comme Lyon, Paris et Bordeaux (-0,5%). Concrètement, Strasbourg enregistre une baisse sur un an de -2,6% pour les appartements, avec un prix moyen de 3 766€/m², et de -14,2% pour les maisons, à 3 432€/m² en moyenne.

Autres signaux d’un marché en baisse : l’allongement des délais de vente et la croissance du nombre de biens à vendre dans la ville. D’une part, il faut désormais compter 59 jours en moyenne pour vendre son bien à Strasbourg, soit 12 jours de plus que l’année passée, mais de plus le stock de biens à vendre connaît une croissance impressionnante de près de +46% sur un an, la hausse la plus importante observée parmi les 11 grandes villes françaises.

Quels quartiers privilégier pour acheter à Strasbourg ?

Si le prix moyen de Strasbourg (tous types de biens confondus) reste relativement élevé par rapport à la moyenne du département : 3 743€/m² contre 2 617€/m² dans le Bas-Rhin, certains quartiers restent abordables.

Parmi les trois quartiers les plus abordables, Hautepierre se démarque avec un prix moyen de 2 163€/m². Connu pour son hôpital universitaire, le quartier propose des logements à des prix abordables. Se positionne en deuxième position de ce classement, le quartier Elsau situé dans le sud-ouest de la ville où habiter à proximité la ligne B et F du Tramway coûte en moyenne 2 345€/m². En tête du classement, Montagne Verte, également au sud-ouest de la ville, avec un prix moyen au m² qui s’élève à 2 517€ et offre un cadre de vie paisible à proximité de la nature, idéal pour les familles cherchant tranquillité et espace vert.

À l’inverse, d’autres quartiers incarnent le prestige de Strasbourg, avec des valeurs immobilières reflétant leur attractivité. En tête des quartiers les plus chers se trouve le quartier très convoité de la Mairie, au cœur de la ville, qui est célèbre pour son patrimoine historique et sa proximité avec des sites emblématiques, tels que la cathédrale Notre-Dame. Devenir propriétaire dans ce cadre coûte en moyenne 5 475€/m². Il faut compter 5 296€/m² pour habiter le quartier de l’Orangerie situé au nord-est de la Grande Île, connue pour son parc paisible et son Palais des Droits de l’Homme. Enfin, le quartier Contades, affiche un prix moyen de 5 212€/m² et séduit quant à lui, par ses espaces verts et son ambiance résidentielle de haut standing.

Les points clés à retenir

L’évolution du marché strasbourgeois continue sur la baisse enclenchée depuis des mois. Strasbourg enregistre une baisse sur un an de -2,6% pour les appartements (3 766€/m² en moyenne), et de -14,2% pour les maisons, à 3 432€/m² en moyenne ;

; Il faut compter 59 jours en moyenne pour vendre son bien à Strasbourg, soit 12 jours de plus que l’année passée. Le stock de biens à vendre connaît une croissance impressionnante de près de +46% sur un an, la hausse la plus importante parmi les 11 grandes villes françaises ;

En tête des quartiers les plus chers : le quartier très convoité de la Mairie – 5 475€/m², le quartier de l’Orangerie – 5 296€/m², enfin, le quartier Contades affiche un prix moyen de 5 212€/m²)

Si le prix moyen de Strasbourg reste relativement élevé 3 743€/m² contre 2 617€/m² dans le Bas-Rhin, certains quartiers restent abordables. (Hautepierre – prix moyen de 2 163€/m², le quartier Elsau – 2 345€/m², et en tête du classement Montagne Verte – 2 517€m²) ;

