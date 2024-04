Immobilier tertiaire et sobriété energétique : IQspot facilite la vie des asset managers avec des rapports énergétiques automatiques

iQspot place l’innovation au cœur de sa stratégie de développement à travers le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité et l’optimisation de sa plateforme SaaS. iQspot aspire à faciliter le quotidien des gestionnaires d’actifs en leur proposant une solution agile pour générer des rapports précis et efficaces, pour in fine acquérir un gain de temps précieux.

Partenaire privilégié des investisseurs immobiliers et des propriétaires de bâtiments tertiaire iQspot offre des solutions intégrées et adaptées aux défis spécifiques de ses clients. Toujours en quête de solutions performantes pour répondre à l’évolution de leurs besoins, iQspot place l’innovation au cœur de sa stratégie de développement. L’entreprise élargit ses services à travers le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité et l’optimisation de sa plateforme SaaS.

La proptech : clé de voûte des acteurs immobiliers

Qu’ils soient contraints à des réglementations de plus en plus exigeantes ou volontairement engagés dans une démarche de sobriété énergétique, les investisseurs immobiliers font face à de grands enjeux pour valoriser leurs actifs. Aujourd’hui, les rapports GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), ISR (Investissement Socialement Responsable) ou encore DPEF (Déclaration de Performance Extra-Financière) sont gages de leurs engagements ESG.

De leur côté, les energy managers sont plus que jamais sollicités et jouent un rôle central dans les démarches de sobriété énergétique. Leurs compétences en gestion, analyse de données et technologie font d’eux des collaborateurs clés pour traquer efficacement le gaspillage énergétique. Chargés de superviser tous les aspects liés à la gestion des énergies, ils suivent assidûment l’évolution des consommations et cherchent constamment à identifier des opportunités d’optimisation.

Déjà en mesure de collecter et analyser les consommations des bâtiments tertiaires en continu et temps réel, iQspot renforce aujourd’hui sa plateforme pour répondre aux nouveaux objectifs de performance, attractivité et labellisation de tous ces acteurs immobiliers. Ses deux fonctionnalités, l’une dédiée à la gestion automatique des rapports énergétiques et l’autre à la visualisation optimisée des parcs immobiliers, équipent efficacement les energy managers afin de leur permettre de conseiller au mieux les clients et de faciliter l’accessibilité des données pour les utilisateurs.

Un générateur de rapports énergétiques automatique et décisif

iQspot a développé une innovation technologique qui vise à automatiser la création des rapports énergétiques d’un parc spécifique sur une période donnée. L’objectif est simple : fournir des rapports clé en main pour toutes les démarches réglementées, de certifications ou de labellisations telles que ISR, GRESB ou DPEF. Un rapport à la fois complet et synthétique qui recense le bilan des consommations énergétiques globales, par typologie d’énergies (électricité, gaz, réseau urbain), les consommations d’eau, les consommations énergétiques surfaciques et les émissions de GES. Ces données sont à chaque fois disponibles à l’échelle du parc, des fonds et de chaque bâtiment concerné. Ce choix de granularité permet la production de rapports impactants et adaptés aux différents besoins des assets managers.

Cette nouvelle fonctionnalité permet également d’affiner les analyses en distinguant les consommations générales du bâtiment, des parties privatives, parties communes, par compteur ou encore par locataire. Il devient aussi possible de comparer les consommations sur les années précédentes et d’ainsi générer le taux d’évolution. Enfin, chaque rapport peut être édité par mois, trimestre, semestre ou année pour cibler au mieux sa recherche. Un avantage considérable pour suivre facilement les actions menées et tirer des conclusions.

Avec ce nouvel outil, iQspot aspire à faciliter le quotidien des gestionnaires d’actifs en leur proposant une solution agile pour générer des rapports précis et efficaces, pour in fine acquérir un gain de temps précieux.

« Nous avions besoin d’obtenir rapidement la synthèse des consommations de tout notre parc de bâtiments pour le renouvellement de notre label ISR. Nous avons donc travaillé ensemble avec iQspot pour créer un rapport automatique qui convenait à nos attentes. Aujourd’hui, il suffit d’un clic pour obtenir toutes les données nécessaires pour le label ISR. C’est un réel gain de temps pour nos équipes”, Emmanuel Arsicaud, Directeur du property management chez Spirit REIM Services.

Un panorama du parc immobilier optimisé

La Synthèse Parc a été optimisée afin de proposer une meilleure supervision d’un parc immobilier donné. Cette fonctionnalité offre une expérience de visualisation complète et optimisée pour identifier immédiatement les informations essentielles et maîtriser une solide connaissance de son parc. Un panorama intuitif, qui facilite la prise de décision en mettant en exergue les indicateurs clés sur la performance du parc.

La synthèse comporte le bilan des actifs du parc (typologie, surface, suivi mis en place), la visualisation de la conformité du parc aux objectifs du décret tertiaire, la visualisation Top 3 des bâtiments (les plus performants, à optimiser, à surveiller, aux meilleures optimisations énergétiques), le récapitulatif des bâtiments recevant le plus d’alertes (déclenchée lorsque la consommation excède un seuil déterminé) et les interactions (interventions faites sur les bâtiments : optimisation, détection de fuite, etc.). Elle permet également de suivre les évolutions des consommations d’une année sur l’autre et de récapituler les données liées au confort : Top 3 des bâtiments aux taux de CO2 le plus élevé, Top 3 des moyennes les plus chaudes en hiver et Top 3 des moyennes les plus fraîches en été.

Une fois de plus, cette refonte a été pensée pour les gestionnaires d’actifs. L’occasion de leur proposer un outil de visualisation simple et rapide pour faciliter les prises de décisions stratégiques et définir les actions prioritaires à mettre en place.

“Nos innovations autour de la collecte de données en temps réel, l’analyse avancée, la personnalisation intuitive ou la visualisation graphique et optimisée sont les fruits d’une politique R&D forte qui constitue l’ADN d’iQspot depuis le premier jour. Elle témoigne de notre adaptabilité face aux besoins spécifiques de nos clients. En leur proposant des solutions performantes, simples et clés en main, iQspot est tout simplement fière de contribuer, à sa mesure, à la nécessaire transition énergétique immobilière.” confie Julien Bruneau, CEO d’iQspot.

Source : IQspot