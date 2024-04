Immobilier : « 100% de nos agences vont rédiger les compromis de vente », Brice Cardi (L’Adresse)

Brice Cardi revient sur les 25 ans du réseau coopératif l’Adresse et annonce des décisions stratégiques majeures pour ses agences immobilières au micro d’Ariane Artinian.

Brice Cardi est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, le président du réseau d’agences immobilières l’Adresse fait le tour de l’actualité. Il revient sur la Convention des 25 ans du réseau coopératif qui a réuni 800 personnes aux Folies Gruss, sur les turbulences économiques de l’année 2023 pour les les agents immobiliers, et dévoile deux annonces stratégiques majeures votées au cours de l’Assemblée générale de l’Adresse.

La première ? L’introduction d’une « cotisation unique de 100 euros par mois, par associé qui rend illimitée toutes les formations du réseau pour les collaborateurs de l’agent. Cette cotisation solidaire et militante et récupérable et finançable par les OPCO« .

En introduisant une cotisation unique pour la formation, L’Adresse met l’accent sur l’importance de l’éducation et de la professionnalisation de ses agents immobiliers, leur permettant d’accéder à un large éventail de formations pour affiner leurs compétences et mieux servir leurs clients.

La seconde ? « On est le premier réseau à avoir fait voter par l’ensemble des associés l’obligation d’être capable de rédiger nos compromis de vente. 100% des agents immobiliers vont devoir rédiger leur compromis de vente d’ici 2025″. Cette décision historique marque un tournant dans la profession, soulignant l’engagement de L’Adresse envers un service client de qualité et une expertise reconnue.

Avec le retournement du marché depuis l’an passé, les notaires ont fait des coupes dans leurs effectifs. « Il n’y a plus personne pour rédiger dans les études. Les délais peuvent facilement atteindre un mois et demi pour un rendez-vous de signature de compromis de vente. C’est un mois et demi de trop ! « , explique Brice Cardi.

Et de conclure : « Je peux pas tout vous dévoiler mais en terme de capacité d’engagement à rédiger et à être capable de dire on va être sur des engagements que ne pourront pas tenir les autres.«