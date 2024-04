Immobilier : L’Adresse veut devenir le 1er réseau 100 % rédacteur de compromis

La rédaction du compromis de vente : un vrai contrat nécessitant une expertise

Le compromis appelé aussi promesse de vente ou avant-contrat scelle l’accord de l’acheteur et du vendeur sur la vente d’un bien et son prix. Ce contrat, préparatoire à la signature de l’acte définitif signé chez chez le notaire, est essentiel car il engage vendeur comme acheteur, ce dernier ayant néanmoins un délai de rétractation de 10 jours ouvrés.

Le compromis de vente doit être rédigé avec la plus grande précaution, notamment en ce qui concerne les conditions suspensives qui constituent une réelle sécurité pour l’acheteur car la vente n’a lieu que si elles se réalisent. Il s’agit par exemple des conditions suspensives relatives à l’obtention d’un crédit, mais aussi au droit de préemption de la commune, à l’état hypothécaire du bien, à l’obtention d’un permis de construire…

Un point d’attention : le compromis comporte aussi certains documents comme les diagnostics immobiliers mais aussi ceux concernant l’organisation et la situation financière de la copropriété le cas échéant, qui doit être présenté avant sa signature. Le délai de rétractation de l’acheteur ne pourra commencer qu’une fois qu’il aura pu consulter l’ensemble de ces documents.

Seules 20 % des agences immobilières en France rédigent les compromis

En résumé, le compromis de vente est un document très important, qui peut être rédigé aussi bien par un agent immobilier qu’un notaire.

« Aujourd’hui, seules 20 % des agences immobilières en France rédigent les compromis… alors que notre profession en a tout à fait le droit et la capacité. En ne le faisant pas, elle perd de l’expertise et un savoir-faire alors que c’est un vrai service supplémentaire aux clients. C’est pourquoi chez l’Adresse, bien que nous soyons déjà bien au-dessus de ce chiffre de 20 % de rédacteurs, nous avons décidé d’atteindre les 100 % d’agences rédactrices de compromis de vente au 1er janvier 2025 », explique Brice cardi, président du réseau l’Adresse.

L’engagement du réseau l’Adresse : 100 % des agences rédactrices de compromis au 1er janvier 2025

Le 24 mars, lors de la dernière Assemblée Générale, la proposition de devenir le 1er réseau 100 % rédacteur a été votée par les sociétaires à la quasi-unanimité. Ainsi, l’engagement a été pris qu’au 1er janvier 2025, 100 % des agences l’Adresse seront en capacité de rédiger les compromis de vente de leurs clients.

« Je suis très satisfait de cette décision qui a été prise par l’ensemble des sociétaires. Nous avons été le 1er réseau à avoir eu l’idée d’accompagner nos clients post-signature via une conciergerie, nous serons également le 1er à être 100 % rédacteur pour les accompagner lors de cette étape du compromis de vente, essentielle pour la concrétisation de leur projet immobilier, se réjouit Brice Cardi. Bien sûr, cela va impliquer en 2024 d’accompagner nos sociétaires et leurs équipes dans la formation et l’acquisition des compétences juridiques nécessaires à la rédaction des compromis… mais nous ne partons par de zéro, bien au contraire. Une large majorité de notre réseau est déjà formée pour cela.»

De nombreux avantages pour les clients, mais aussi les agences du réseau l’Adresse

Cet engagement est un vrai élément différenciant pour les agences du réseau l’Adresse qui vont ainsi gagner en expertise en ayant la maitrise juridique et règlementaire des biens, mais également la maitrise des délais associés à la vente, comme celui de la rédaction du compromis.

Rédiger les compromis présente de nombreux avantages comme celui d’être 100 % autonome, d’aller plus loin que la relation commerciale, d’engager un vrai savoir et savoir-faire, d’avoir la capacité d’être réactif pour faire avancer les projets des clients, de pallier le manque d’effectifs chez les notaires, de valoriser la profession d’agent immobilier et de renforcer le rôle du réseau auprès des clients.

« Rédiger les compromis est pour nos agences un gage d’autonomie, de professionnalisme, de réactivité et de service à nos clients pour réaliser leur projet. C’est très valorisant pour notre profession !», conclut Brice Cardi.