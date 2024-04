Immobilier : Dans un marché baissier, il faut vendre recommandent les notaires !

Le printemps est là… Si la pierre est un peu plus abordable et finançable, les notaires interrogés par Immonot recommandent toutefois de vendre.

Depuis quelques mois que l’immobilier souffrait de désamour, ce printemps lui permet de dévoiler de nouveaux atours ! Un peu plus abordable et finançable, la pierre se trouve plus en capacité de charmer les porteurs de projets.

Immonot.com publie tous les deux mois la tendance du marché immobilier. Cette dernière est issue d’une enquête nationale réalisée en mars 2024 auprès d’études notariales réparties sur toute la France, décryptée par le Professeur Bernard Thion pour Immonot.com. Découvrons avec cette tendance du marché immobilier comment elle retrouve de la solidité pour renouer avec le succès.

L’activité est reboostée

L’amélioration se poursuivant, les prévisions à 2 mois deviennent très optimistes.

Les prix sont assagis !

La baisse des prix s’étant stabilisée dans plusieurs régions, la tendance s’améliore

D’un mois sur l’autre, le marché finit par retrouver un certain équilibre entre l’offre et la demande de biens immobiliers. Il faut dire que les médias, à force d’insister sur la crise que connaît le secteur, poussent fortement les vendeurs à modérer leurs exigences sur les prix. D’autant qu’il faut rajouter la note énergétique obtenue à l’issue du diagnostic de performance, qui peut se traduire par une décote plus ou moins importante suivant la localisation du bien.

Ceci étant, même si les prix demeurent toujours trop élevés pour déterminer une reprise du marché, leur stabilisation dans un nombre de plus en plus important de régions améliore la tendance. C’est ainsi que la proportion des négociateurs à prédire une baisse des prix pour les logements se réduit fortement : de 81% à 51% pour les deux mois à venir. Celle prévoyant leur stabilité s’élevant alors à 49%, les hausses n’apparaissant nulle part.

Pour les commerces, cette proportion des baissiers demeure plus importante avec 58%. Et en ce qui concerne les prix des terrains, la proportion des négociateurs la prévoyant chute de 61% à 35%, 62% préférant leur stabilité et 3% leur hausse.

Le conseil des notaires : La vente gagnante face à l’achat !

Dans un marché baissier, abandonné par les primo-accédants, la question posée est : faut-il que je diffère mon projet en attendant la remontée des prix, ou faut-il que je vende le plus tôt possible avant l’acquisition d’un bien futur ?

La réponse de 90% de nos correspondants est : la vente en premier. Attendre, c’est laisser se dévaloriser le bien qui financera pour l’essentiel le projet d’achat. Grâce à internet et au développement des ventes interactives telle que 36h-immo, il est maintenant possible de décider de la date de la vente, voire de coupler revente et achat sur une période très courte. Encore faut-il que le marché offre suffisamment d’opportunité pour satisfaire la demande.

Côté terrain, les avis sont toujours très partagés. Si 66% des opinions recueillies privilégient la vente, 8% conseillent d’attendre, et 26% l’achat. L’acquisition d’un terrain est une décision qui intervient quelques temps avant la vente des logements qu’on désire y construire. Toute la difficulté est d’apprécier le temps qui doit s’écouler entre ces deux moments et d’anticiper l’évolution du marché pendant cette période. Pour les 2/3 de nos correspondants, il faut vendre dès à présent les biens qui financeront l’acquisition d’un terrain.