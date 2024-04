Face à l’aggravation de la crise, les acteurs de la filière logement en Normandie (FFB, UHSN, FPI, Pôle Habitat FFB, UNTEC, FNAIM, PROCIVIS, UNIS et UNSFA) se rassemblent pour constituer l’Alliance pour le logement, en soutien aux actions portées à l’échelle nationale.

Pour accompagner les Français dans leur demande légitime de parcours résidentiel et sortir de la grave crise du logement, les membres de l’Alliance nationale pour le logement (FFB, USH, FPI, Pôle Habitat FFB, UNTEC, FNAIM, PROCIVIS, UNIS, UNNE et UNSFA) ont identifié des sujets urgents sur lesquels ils ont interpellé le gouvernement. L’Alliance normande souscrit pleinement à ces 7 propositions :

Rétablir le PTZ qui a permis à plus de 3,6 millions de familles d’accéder à la propriété ;

Dynamiser temporairement l’acquisition des logements dans le neuf par une exonération partielle des droits de mutation ;

Limiter les refus de crédit en assouplissant ou en suspendant temporairement les règles du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF);

Faciliter la transmission entre membres d’une même famille pour construire ou acquérir une résidence principale ;

Mettre en place un statut du bailleur privé, véritable dispositif pérenne d’amortissement qui permettrait de faciliter l’investissement des propriétaires dans le neuf comme dans l’ancien ;

Prendre de réelles mesures afin de massifier la rénovation énergétique pour tous les ménages ;

Revenir sur la baisse des APL qui fait peser tous les ans un prélèvement de 1,3 milliard d’euros sur les bailleurs sociaux et restaurer leurs capacités d’investissement en revenant à un taux de TVA réduit de 5,5%.

Les acteurs régionaux mobilisés pour identifier des solutions applicables en territoires

En Normandie, les difficultés d’accès au logement sont de plus en plus alarmantes.

Dans le parc privé comme dans le parc social, à l’accession comme à la location, la tension est à son maximum, aggravée par la chute de la production de logements neufs (encore -28% de permis de construire sur un an à fin janvier 2024).

Aux carences de l’offre est venue s’ajouter la difficulté des ménages, toujours demandeurs, d’accéder à la propriété : ils n’arrivent plus à financer leur projet immobilier (inflation, augmentation des taux d’intérêt, chute de la capacité d’emprunt…). Il en résulte un blocage du parcours résidentiel, faute de mobilité.

Les conséquences économiques et sociales s’amplifient sur les territoires : croissance accélérée de demande d’accès au logement social (+22% par rapport à 2020), éloignement du lieu de résidence et du lieu d’emploi, étudiants qui renoncent à leurs études faute de logements adaptés disponibles, etc.

Face à cette situation, et en complément des actions soutenues à l’échelle nationale, l’Alliance Normandie agit localement pour tenir compte des spécificités territoriales.

Face à l’aggravation de la crise et au sentiment pour la filière de ne pas être entendue, l’objectif de cette alliance est d’alerter d’une même voix les décideurs locaux et les élus sur l’urgence à agir en matière de politique du logement.

C’est auprès de cette Alliance normande que les services de l’Etat, élus et parlementaires seront invités à travailler ensemble pour trouver les moyens d’endiguer la crise du logement.