Immobilier : « Il faut un plan d’action immédiat, Monsieur le Ministre ! », L’Alliance pour le logement

Les partenaires de L’Alliance pour le logement – la FFB, l’USH, la FNAIM, la FPI, Pôle Habitat FFB, PROCIVIS, l’UNIS, l’UNNE, l’UNSFA et l’UNTEC – félicitent Guillaume KASBARIAN pour sa nomination en tant que ministre délégué en charge du Logement.

Alors que 83 % des Français estiment que le pays traverse une crise du logement, les premières annonces du gouvernement fin janvier ne sont pas à la hauteur et ne répondent pas aux enjeux actuels. Le choc de simplification, régulièrement promis, se fait attendre. Le choc d’offre, brandi en 2017, n´a pas eu lieu non plus.

Quelle feuille de route pour le Ministre du Logement ?

Il est temps de mettre tous les moyens pour relancer, partout en France, la construction neuve et dynamiser la rénovation de logements, l’outil de production étant en train de se fragiliser, voire de se fracturer avec la perte annoncée de dizaines de milliers d’emplois qualifiés dans toute la filière. Il est urgent de soutenir l’accession à la propriété pour un vrai parcours résidentiel des Français et l’investissement locatif de longue durée. Il faut par ailleurs répondre dès à présent à l’effondrement de la demande, cause principale de la crise.

Il faut des décisions fortes et immédiates

L’Alliance pour le logement, qui a fait des propositions depuis longtemps, attend du nouveau ministre du Logement des décisions fortes et immédiates. Les membres de l’Alliance croient toujours à un sursaut qui requiert cinq engagements du gouvernement : répondre aux besoins des Français dans leurs différents parcours, accompagner les particuliers qui souhaitent acquérir un logement, respecter les professionnels, mettre en place des mesures réalistes pour tenir les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone et, dernier point fondamental, donner de la visibilité via un plan pluriannuel.

Ayant d’ores et déjà participé à de trop nombreuses concertations et missions restées vaines, les membres de l’Alliance demandent la mise en place d’une véritable politique nationale du logement et sont disponibles pour rencontrer collégialement dès aujourd’hui le ministre.