KIVALA Système, le digicode français innovant qui apporte de la sérénité, a mené une enquête auprès de 1 103 résidents d’immeuble sur la question simple et pourtant très délicate de l’utilisation du digicode. Un sondage qui dévoile de graves problèmes de confidentialité, d’insécurité et surtout de nouvelles attentes des résidents.

2 880 personnes possèdent le code d’accès de votre immeuble

« En moyenne, un appartement enregistre 3 visiteurs par semaine (livreur, facteur, travaux). Ainsi, pour un immeuble moyen de 20 logements, cela représente plus de 240 visiteurs externes chaque mois, soit 2 880 personnes qui possèdent le code d’accès de cet immeuble chaque année. Un chiffre qui ne prend pas en compte les membres de la famille, les amis, les aides à domicile, etc. On peut donc facilement estimer que plus de 3 000 personnes par an connaissent le code d’accès d’un immeuble… Un chiffre impressionnant et qui en dit long sur les risques encourus par ce manque de sécurité », explique Jonathan Lascar, fondateur de KIVALA.

Des digicodes classiques peu rassurants

Un digicode classique ne représente clairement pas une barrière contre les intrusions, aussi bien physiques (comme des vols ou des cambriolages) que mentales (capables de rassurer les résidents).

Ainsi, plus de 69 % des Français ne se sentent pas du tout protégés par leur présence. Les femmes sont davantage touchées avec une représentativité de 71 %, contre 67 % chez les hommes.

« Oui » aux codes à usage unique

Les digicodes classiques ne répondent plus aux besoins des foyers français. En effet, à la question « Aimeriez-vous pouvoir personnaliser le code de votre immeuble afin de sécuriser les entrées en fonction des personnes ? », plus de 92 % des femmes et 96 % des hommes répondent par l’affirmative.

« Aux Etats-Unis, dans une ville comme New York, 1 immeuble sur 5 est déjà équipé d’une solution permettant d’échanger en visio Ceci permet de créer une nouvelle expérience utilisateur, plus moderne et en lien avec les usages du quotidien (explosion du nombre de livraisons). Sur le marché français, nous avons décidé de nous inspirer de cela et d’y ajouter la fonction de génération de code pour lancer KIVALA en France. Ce sondage montre à quel point les foyers français sont dans l’attente de ce genre d’innovations et de services », a conclu Jonathan Lascar, fondateur de KIVALA.

Méthodologie Enquête réalisée auprès de 1 103 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus, vivant dans un appartement ou un immeuble. Sondage effectué en ligne à partir du panel de répondants BuzzPress (27 200 personnes en France). Entre le 13 et le 20 mars 2024, un sondage électronique a été envoyé par email et publié en ligne. Les réponses ont ensuite été compilées et pondérées en fonction de quotas préétablis visant à assurer la représentativité de l’échantillon et afin d’obtenir une représentativité de la population visée. Toutes les pondérations s’appuient sur des données administratives et sur les données collectées par l’INSEE

Source : Kivala Système