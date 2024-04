Immobilier commercial : Le régulateur bancaire européen s’alarme de la crise

Les banques européennes doivent s’apprêter à supporter un fardeau persistant causé par la chute des prix de l’immobilier commercial prévient le patron du régulateur du secteur européen.

« Les banques doivent se préparer à une crise qui durera plusieurs années« , a déclaré le patron de l’Autorité bancaire européenne (ABE), José Manuel Campa, dans une interview au quotidien allemand Handelsblatt.

Les établissements spécialisés dans l’immobilier commercial pourraient « être confrontés à des défis plus importants que d’autres banques » qui sont « plus largement positionnées« , estime-t-il.

Il n’y a pas cependant de « danger systémique » à craindre pour le système bancaire dans son ensemble, assure-t-il.

L’immobilier commercial figure actuellement « parmi les plus grands risques pour le secteur bancaire » à côté de ceux liés aux taux d’intérêt et aux conséquences des incertitudes économiques et géopolitiques, selon M. Campa.

L’immobilier de bureau est surtout en péril aux États-Unis sur fond de forte hausse des taux d’intérêt et de tendance vers davantage de bureaux à domicile.

« L’impact en Europe ne sera probablement pas aussi important qu’aux Etats-Unis, mais la tendance sous-jacente est similaire« , prévient-il.

Cet avertissement survient en pleine débâcle du groupe d’immobilier autrichien Signa, qui fait des vagues dans le secteur financier allemand en raison de l’exposition de nombreuses banques créancières, qui devront passer des provisions.

La présidente du superviseur bancaire européen au sein de la Banque centrale européenne, Claudia Buch, a de son côté estimé lundi que les banques européennes « ne sont pas tirées d’affaire » sur fond de hausse des risques, notamment dans l’immobilier commercial, dans une interview au Financial Times.

Mais comme M. Campa, elle estime que ces établissements partent d’une « bonne position en termes de niveaux de fonds propres« .