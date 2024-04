Immobilier Var : Propriété, avec vignes et oliveraie, entourée de villas de stars, à vendre

Cette propriété de charme, de 10 chambres et 8 salles de bains, avec vignes et oliveraie, est à vendre à Lorgues, dans le Var, pour 3,5 millions d’euros. Le petit plus ? Elle se trouve à 35 km des résidences d’Angelina Jolie, George Clooney et Johnny Depp !

Dans l’une des régions les plus prisées de France et située à Lorgues, ville réputée au cœur de l’Arrière-pays varois, cette propriété époustouflante s’étend sur 10 hectares, incluant 4 hectares de vignes en production, 300 oliviers et un joli verger. Elle est à vendre par Janssens immobilier 3,5 millions d’euros.

Des voisins prestigieux

Située dans un secteur très prisé par les célébrités, la propriété se trouve à 35 km des résidences de stars internationales telles qu’Angelina Jolie, George Clooney et Johnny Depp, soulignant l’attractivité, la sécurité, l’intimité et l’exclusivité de l’emplacement.

3 bâtisses rénovées pour une surface totale habitable avoisine les 795 m²

La propriété se compose de trois bâtisses, toutes entièrement rénovées dans le respect de l’authenticité et du charme qui caractérisent l’architecture provençale. La surface totale habitable avoisine les 795 m², offrant des espaces de vie généreux et des prestations haut de gamme.

Une bastide du XVIIIe siècle

La bâtisse principale, une bastide du XVIIIe siècle, incarne l’élégance et le prestige avec ses vastes pièces de vie, sa cave à vins dédiée, et ses six chambres, chacune dotée de sa propre salle de bains ou salle d’eau.

Une chambre de Maître particulièrement imposante complète cet édifice, elle bénéficie d’un dressing sur-mesure. D’autres prestations sont également à retrouver, telle qu’une seconde cuisine ou un accès indépendant aux chambres d’invités, assurant intimité et confort.

Une charmante petite bastide de deux pièces et une maison d’invités de trois pièces

En complément, la propriété inclut une charmante petite bastide de deux pièces et une maison d’invités de trois pièces, idéale pour accueillir famille et amis avec élégance et indépendance. Les extérieurs complètent parfaitement ce domaine haut de gamme, avec une piscine entourée d’un pool house équipé d’une kitchenette, promettant des moments de détente et de convivialité inoubliables.