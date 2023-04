Immobilier Saint-Laurent-du-Var : Cédrick Dujet ouvre une agence ERA

Cédrick Dujet, 47 ans, est diplômé d’un BTS Action Commerciale et d’un Diplôme National de Technologie Spécialisé, en immobilier. Issu d’une famille travaillant dans la grande distribution, très tôt il développe une appétence pour le commerce et va démarrer sa carrière en tant que gestionnaire de centres commerciaux avant de prendre la direction de plusieurs centres dans le nord de la France.

Après 23 ans dans l’immobilier commercial, Cédrick a décidé de mettre à profit ses connaissances au service de l’immobilier résidentiel et d’être en contact direct avec la clientèle d’acheteurs et de vendeurs. Il décide alors d’ouvrir sa propre agence immobilière chez ERA immobilier et retourne pour cela sur les terres de ses grands-parents en s’installant à Saint-Laurent-du-Var.

Intégrer un réseau qui propose un accompagnement sur mesure

“ Avant de sauter le pas, je recherchais un réseau qui apporte un savoir-faire et des outils qui répondent au plus près à la satisfaction client, des éléments cruciaux que j’ai pu retrouver chez ERA Immobilier. Par ailleurs, bien que présent à l’international, il règne au sein du réseau un esprit familial qui correspond à mon approche et ma vision du métier. J’aime cette notion de proximité.«

Saint-Laurent-du-Var : un marché immobilier porteur

Composée de plus de 30 000 habitants, Saint-Laurent-du-Var est une commune limitrophe de Nice. Station balnéaire réputée, Saint-Laurent-du-Var attire une part croissante d’habitants entrainant de facto une demande immobilière renforcée. En effet, depuis la crise sanitaire, la ville accueille de plus en plus de ménages souhaitant profiter de la qualité de vie offerte par la commune à des prix inférieurs à ceux de Nice.

A Saint-Laurent-du-Var, les prix moyens au m² avoisinent les 4 800 € pour les appartements et atteignent 5 500 € pour les maisons.