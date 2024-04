Promenades en forêt : Les chiens doivent être tenus en laisse jusqu’au 30 juin

Comme chaque année, à compter du 15 avril, les propriétaires de chiens ont pour obligation de ne pas détacher leurs animaux en dehors des allées forestières. L’objectif est de préserver la faune sauvage durant cette période marquée par le début de la mise à bas des mammifères et la nidification des oiseaux.

Une réglementation plus stricte en forêt entre le 15 avril et le 30 juin

Pendant toute l’année, vous devez garder vos chiens sous surveillance lors de vos balades en forêt ; ils ne doivent pas se trouver à plus de 100 mètres de vous. Entre le 15 avril et le 30 juin, la réglementation est plus stricte : vous devez tenir vos chiens en laisse lorsque vous vous trouvez en dehors d’une allée forestière. Sont notamment considérés comme des allées forestières les routes les chemins et les sentiers forestiers (sentiers de grande randonnée ou GR, chemins de promenade…).

Cette règle vise à éviter que vos chiens n’attaquent des oiseaux ou d’autres espèces d’animaux et favoriser le repeuplement de cette faune sauvage.

Les chiens mettent en péril la reproduction d’une partie de cette faune sauvage

Grâce à leur flair extrêmement développé, les chiens peuvent facilement repérer les nouveaux nés en forêt ainsi que les oiseaux qui nichent au sol dans des espaces ouverts. Leur simple présence peut déranger et stresser des animaux forestiers particulièrement sensibles pendant cette période caractérisée par le début de la mise à bas des mammifères ; les chiens mettraient alors en péril la reproduction d’une partie de cette faune sauvage.

Si vous ne respectez pas cette réglementation, vous encourez une amende pouvant aller jusqu’à 750 €.

Lors de vos promenades en forêt, vous ne devez pas nourrir les animaux sauvages qui s’y trouvent, ni vous approcher d’eux. Vous devez vous contenter de les observer dans leur habitat naturel, sans les déranger. En ne respectant pas ces recommandations, vous pourriez modifier leur comportement et entraîner une altération de leur instinct sauvage. Par ailleurs, si vous touchez un jeune animal sa mère pourrait l’abandonner, perturbée par l’odeur humaine.

Référence juridique : Arrêté du 16 mars 1955 relatif à l’interdiction de la divagation des chiens