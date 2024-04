Immobilier Ile Maurice : Les raisons d’investir dévoilées à Paris et Nice les 21 et 23 mai

Cette année encore, l’agence nationale pour le développement économique de Maurice a décidé d’organiser un Road Show pour promouvoir l’immobilier résidentiel de l’île. Il aura lieu en France les 21 et 23 mai.

Vivre et devenir propriétaire à l’Ile Maurice, ancienne colonie française, vous en rêvez ? Le Roadshow, ou mission d’investissement de l’Ile Maurice, sera en Europe du 21 au 31 mai, notamment à Nice, Paris, Bruxelles et Genève.

Il rassemble des membres du gouvernement mauricien, les plus grands décideurs de Maurice ainsi que des chefs d’entreprises et experts (promoteurs immobiliers, notaires, fiscalistes…) pour fournir des informations précieuses sur les diverses opportunités d’investissement, d’installation, de travail, d’entrepreneuriat et de retraite sur l’Ile Maurice.

Les bonnes raisons d’investir dans l’immobilier à l’Île Maurice

L’Ile Maurice, au cœur de l’océan Indien, est une nation très multiculturelle de 1,3 million d’habitants, qui offre un grand nombre d’opportunités d’investissement dans des secteurs divers. Dotée d’un incomparable art de vivre, Maurice accueille des personnes venant des quatre coins du monde. Stratégiquement située entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique, elle représente un hub financier international d’excellence et de nombreuses opportunités économiques.

Maurice attire de nombreux professionnels et retraités étrangers, qui peuvent bénéficier d’un permis d’occupation professionnel (qui permet de vivre et travailler à Maurice pendant 3 ans), d’un permis de résidence temporaire ou d’un permis de résidence permanente.

Les avantages de Maurice pour les investisseurs

Une stabilité politique et économique.

Une référence régionale pour les secteurs bancaires et financiers.

Un système juridique mixte (le droit matériel est dérivé du droit français, tandis que le droit procédural est basé sur le droit anglais).

L’obtention du permis de résidence permanente avec un investissement minimum de 375 000 $.

Un investissement immobilier réglementé par des garanties.

Des écoles et universités aux normes internationales

Des infrastructures médicales de qualité.

Un environnement sûr et sécurisé.

Un bon rendement locatif et une croissance du capital.

Un climat tropical.

Une fiscalité attrayante pour les investisseurs

Acheter une propriété à l’Île Maurice est un investissement sûr et qui permet de bénéficier d’un grand nombre d’avantages fiscaux :

15 % d’impôt sur le revenu.

Accord de non double imposition avec plus de 40 pays (Royaume-Uni, France, Belgique, Allemagne, Italie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Afrique du Sud, Sri Lanka, Swaziland, Suède entre autres)

15 % d’impôt sur les revenus locatif.

Pas d’impôt sur les dividendes et les plus-values.

Pas de taxe d’habitation ni de taxe foncière.

Pas de droits de succession.

Des taux d’intérêt relativement bas pour les emprunts.

Programmes immobiliers accessibles aux étrangers

À l’achat d’un bien dans le cadre d’un programme immobilier à l’Île Maurice, les investisseurs étrangers sont éligibles à un permis de résidence à partir d’un investissement minimum de 375 000 $. Les différents programmes immobiliers mis en place par le gouvernement mauricien sont :

L’Integrated Resort Scheme (IRS) : permet à un non-citoyen, à son conjoint et aux personnes à sa charge d’obtenir le statut de résident. Dans le cadre de ce programme, un non-citoyen peut acquérir un bien immobilier avec un investissement minimum de 375 000 $.

Le Real Estate Scheme (RES) est similaire au IRS, mais sans prix de vente minimum. Les propriétés doivent être de standing et bâties sur des terrains de moins de 10 hectares en pleine propriété.

Le Property Development Scheme (PDS) permet le développement d’unités résidentielles de luxe sur un terrain en pleine propriété d’une superficie d’au moins un arpent (4 221 m2). Ces projets comprennent des aménagements et des équipements de loisirs haut de gamme.

Le Rez-de-Chaussée + 2 étages (R+2) : Le Non-Citizens (Property Restriction) Act permet aux étrangers d’investir dans un appartement en copropriété situé dans un immeuble comprenant au moins 2 étages.

Biens résidentiels locaux d’une valeur minimum de 500 000 $ : Les non-citoyens éligibles intéressés par l’acquisition de biens immobiliers à l’Île Maurice ont la possibilité d’acheter des biens résidentiels d’une valeur minimale de 500 000 $ en dehors des cadres réglementaires existants.

Le programme du Roadshow 2024