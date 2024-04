Immobilier : La formation au coeur de la stratégie de développement du réseau Espaces Atypiques

Fort de plus de 15 ans d’expertise, le réseau Espaces Atypiques a enrichi son offre de formation à travers son organisme agréé, Espaces Atypiques Académie. Repensée et renforcée avec de nouveaux programmes de formation spécifiques autour des biens de luxe et des biens commerciaux, cette formation, s’inscrit dans le cadre de la politique RSE du réseau et dans sa stratégie de développement dont l’objectif est d’atteindre 300 nouveaux recrutements dans toute la France.

La formation : un enjeu stratégique et une force pour le développement d’Espaces Atypiques

Villa avec vue panoramique, duplex, maison d’architecte, maison de maître à la rénovation contemporaine, ancien atelier d’artiste ou usine transformée en loft… cette riche diversité de biens, au caractère et au charme unique, est la spécialité du réseau immobilier Espaces Atypiques. Pour former ses collaborateurs à l’immobilier atypique, le réseau s’appuie depuis 2015 sur son organisme de formation dédié, certifié Qualiopi en 2022, comme gage de qualité : Espaces Atypiques Académie.

La formation est un levier stratégique d’innovation et de croissance qui constitue la force du réseau. Espaces Atypiques a opéré il y a près d’un an, une refonte de son programme. Que ce soit en formation initiale à l’arrivée de nouveaux collaborateurs, ou en formation continue afin d’assurer la montée en compétences des conseillers, le programme a ainsi été enrichi et repensé. Innovante et moderne, cette formation a été conçue sur un modèle hybride à la fois en présentiel et en distanciel, via la plateforme interactive 360 learning.

Espaces Atypiques a approfondi la connaissance et la méthodologie sur de nouveaux segments de marché, en accord avec les axes de développement du groupe, que sont l’immobilier et luxe et l’immobilier professionnel (tel que les vignobles, les propriétés équestres, maisons d’hôtes, hôtels, bureaux et commerces atypiques).

Alexandre Vanderme : Directeur Commercial Adjoint chargé de la formation

Enjeu stratégique et commercial, le renforcement de la formation s’illustre également par la création d’un poste de directeur commercial en charge de la formation. Entré au sein du groupe il y a 10 ans en tant que négociateur pour devenir ensuite directeur réseau puis directeur des agences Espaces Atypiques Toulouse, Albi et Montauban, Alexandre Vanderme a porté intégralement la refonte de la formation pour en faire le parcours le plus complet parmi les réseaux immobiliers haut de gamme.

“Espaces Atypiques bénéficie d’une expertise unique sur l’immobilier atypique, grâce à une méthodologie spécifique. C’est un savoir-faire que nous avons à cœur de transmettre. Ce parcours hybride, en présentiel et en e-learning, permet d’acquérir rapidement les clés pour se former à notre secteur”, précise Alexandre Vanderme.

Un programme de formation initiale et continue, hybride, certifié Qualiopi

Fidèle à son ADN, le réseau compte des talents à la personnalité et aux parcours variés, âgés de 18 à 65 ans. Ce cursus initial d’intégration*, composé d’un cycle de 5 semaines, permet ainsi d’accueillir tous types de profils, débutants, confirmés ou en reconversion, qui partagent un goût pour l’art, le design et l’architecture et qui bénéficient de qualités commerciales, indépendamment d’une expérience préalable dans l’immobilier.

Ce programme permet d’acquérir les compétences nécessaires pour estimer des biens atypiques et accompagner les clients dans leurs projets à chaque étape de la transaction immobilière. Les formations sont certifiées par une validation d’acquis à la fin de chaque module, à l’image du programme d’intégration qui permet de valider 53 heures de formation.

Chaque mois, des sessions sont dispensées pour accueillir et former les nouveaux arrivants. En plus de connaissances théoriques, la formation comprend un apprentissage pratique supervisé par le directeur d’agence permettant d’appliquer rapidement sur le terrain les enseignements de la formation.

Pour les collaborateurs les plus expérimentés, la formation continue propose un parcours sur mesure pour perfectionner leurs compétences et leur expertise du marché. Enfin, les directeurs et responsables commerciaux bénéficient d’une formation au management et au leadership. Au total, 10 sessions de formation d’intégration et 10 sessions de formation continue sont organisées par an.

De nombreuses opportunités de carrière pour intégrer et découvrir l’immobilier atypique haut de gamme

Avec 85 agences dans 63 départements, Espaces Atypiques compte de nombreuses opportunités de carrières pour s’épanouir dans l’immobilier atypique : conseiller, chasseur immobilier, responsable locations, responsable commercial local ou encore directeur d’agence franchisé ou d’une succursale. En 2024, le réseau poursuit son développement et recrute 300 conseillers indépendants dans toute la France.

Kameela Benoist, Chargée de recrutement, soutient les objectifs de recrutement du réseau et le renforcement des équipes à la recherche de profils uniques, audacieux et ouverts aux challenges. 8 collaborateurs sur 10 n’avaient ainsi jamais fait d’immobilier auparavant : “La diversité des profils de nos collaborateurs fait la richesse du réseau, ils sont à notre image : atypiques.”

Pour favoriser la rencontre de nouveaux talents, Espaces Atypiques organise tout au long de l’année au sein de ses agences locales des soirées appelées “Carrières”, qui se déroulent en format afterwork. Ces soirées sont une occasion de s’immerger dans la culture et l’ADN du réseau et de développer la cohésion entre les collaborateurs, pilier de la culture d’entreprise. La prochaine édition se tiendra le 13 juin à Brest.