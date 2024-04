Immobilier : Le leasing, une solution astucieuse et rentable pour vendre son bien 

Dans un contexte de hausse des délais de vente, qui atteignent en moyenne 90 à 100 jours en France, et alors que certains vendeurs attendent depuis plus d’un an pour se séparer de leur bien, le leasing immobilier apparaît plus que jamais comme un moyen pour les propriétaires pour vendre leur logement de façon rentable et sécurisée. Une solution particulièrement adaptée pour les particuliers en cours de divorce, mutation, crédit relais !

Le leasing immobilier : l’astuce pour devenir propriétaire…

Fondée en 2022 par Charles Ruelle et Clara Tairraz, Sezame a pour mission d’aider les particuliers à devenir propriétaire grâce au leasing immobilier : une location avec option d’achat, avec un coaching personnalisé, permettant de maximiser les chances de faire aboutir leur projet (mise en place d’une épargne dès l’entrée en relation, conseil sur la constitution du dossier de prêt, accompagnement dans le choix du bien…).

« Au-delà des accédants qu’elle permet d’accompagner, la solution Sezame est bénéfique pour l’ensemble du marché immobilier. En effet, les difficultés d’accès au crédit immobilier des acheteurs se répercutent également sur les propriétaires vendeurs et les bailleurs qui sont confrontés à une hausse des délais de vente, mais aussi parfois à la perte de valeur de leur bien qui en découle. Sans parler des frais liés à la conservation d’un bien pourtant inoccupé… « , précise Clara Tairraz.

… mais aussi pour vendre son bien

Dans ce contexte, Sezame est également pratique pour vendre des biens en location-accession, de façon sécurisée, à un prix déterminé en accord avec le vendeur et un délai maximum fixé d’avance. C’est une solution mutuellement avantageuse qui contribue à la fois à soutenir l’accession à la propriété en France, mais aussi à rassurer les vendeurs et fluidifier le marché.

Quels types de biens sont concernés par le leasing immobilier ?

Les biens en vente depuis plusieurs mois, habitables en l’état, partout en France, les biens destinés à être mis en location classique, les vendeurs souhaitant limiter la baisse du prix de vente de leur bien les vendeurs qui souhaitent organiser la cession de leur bien à leur locataire actuel, les vendeurs confrontés à un refus de prêt de leurs acquéreurs potentiels, les vendeurs qui veulent prévoir une future vente à court terme, comme des propriétaires en fin de défiscalisation, les vendeurs qui ont besoin de dégager un revenu d’un bien en vente comme des vendeurs avec un crédit relais, en passe de divorcer, ou d’être mutés mais aussi des professionnels : bailleurs, foncières, sociétés de gestion, promoteurs…

Des avantages pour le vendeur, mais aussi des garanties

« Plutôt que de prendre le risque d’attendre plusieurs mois pour vendre son bien, ce qui entraîne des frais d’entretien, des charges et des impôts, mais aussi une perte de valeur potentielle du bien, le leasing peut être une façon de sécuriser la vente de son bien. Le locataire acheteur verse un loyer chaque mois et prend en charge l’entretien et les frais du logement, jusqu’à son achat, lorsqu’il est prêt, au prix convenu. Et Sezame s’occupe de tout : contrats, gestion du leasing et accompagnement de l’acheteur jusqu’à l’obtention de son crédit, et donc son achat complet ! », explique Clara Tairraz.

En effet, mettre son bien en leasing immobilier a différents avantages pour les propriétaires qui souhaitent vendre leur bien.

Le prix de vente et les délais sont convenus à l’avance, ils ne dépendent plus du marché, ce qui limite la perte de valeur du bien en cas de délais de vente trop longs…

Le vendeur perçoit des loyers garantis et ne risque pas de subir de vacance locative

Le vendeur n’a plus de charges à payer : l’acheteur est assimilé futur propriétaire, il prend donc en charge l’entretien du bien, les travaux, vote en AG… et même la taxe foncière !

La fiscalité est avantageuse car le statut de résidence principale du bien est conservé lors de la vente en leasing de cette dernière, il ne paiera donc pas d’impôt sur la plus-value au moment de la revente effective.

Par ailleurs, l’opération est bien sûr sécurisée par un contrat de location accession notarié qui prévoit de nombreuses garanties pour le vendeur. En effet, il sera indemnisé en cas de désistement de l’acheteur et les loyers sont garantis grâce à une somme sous séquestre tout au long du leasing.

Un moyen de limiter sa perte financière dans un marché baissier

Voici un exemple de vente en leasing permettant de démontrer l’impact financier de ce type de vente, notamment en termes de loyers versés et d’économies de charge, par rapport à la vente d’un bien qui prendrait plus de temps que prévu.

Prenons le cas d’un logement proposé à la vente à 250 000 €, depuis 1 an, sans offre concluante. Dans le cadre de la mise en place d’un leasing :

le prix de vente est fixe et convenu d’avance = 250 000€

L’acheteur verse un apport initial de 7 500€ placé sous séquestre qui sécurise le projet

Le vendeur reçoit un loyer de 1 100 € qui n’est pas déduit du prix d’achat : soit au total sur 12 mois, 12 444 euros de loyers nets des frais de gestion de 8 % versés à Sezame

Il réalise une économie annuelle de charges de 1 800 €

Il verse des frais de mise en leasing de 1% du prix du bien : 2500 €

Après un leasing sur 12 mois, le vendeur aura perçu au total les 250 000 € de la vente + 12 444 € de loyers, moins les 2500 € de frais de leasing, soit 259 944 €.

Il aura donc vendu son bien à un bon prix et pu bénéficier pendant la phase de leasing de la prise en charge de ses mensualités de crédit et des charges liées au logement grâce au locataire.

Le leasing immobilier : une solution pour les particuliers et les professionnels

« Dans un marché baissier, vendre son bien en leasing c’est sécuriser son prix de vente et limiter la perte de valeur de son bien en ayant un horizon de vente connu à l’avance et en s’exonérant des frais d’entretien et charges d’un bien du surcroit qui n’est plus occupé. Avec cette solution, et plus de 9000 propriétaires potentiels qui attendent un bien à acheter en leasing, nous pouvons accompagner tous les particuliers qui ont des difficultés à vendre leur bien, mais aussi les professionnels, dans une optique de fluidification du marché ! », conclut Clara Tairraz.