« Professionnels de l’immobilier et de l’habitat, agissons pour les étudiants car ils feront l’économie de demain », Isabelle Larochette

La Présidente de Fondation I Loge You lance un appel aux acteurs de l’immobilier et de l’habitat pour venir en aide aux étudiants, génération sacrifiée !

Investie dans un combat pour le mieux logement depuis près de 20 ans, Isabelle Larochette a deux casquettes : celle de chef d’entreprise, avec son réseau De La Cour au Jardin, fondé en 1998 et spécialiste des propriétés de charme, et de Présidente de fondation, avec I Loge You, depuis 2013. I Loge You lutte au quotidien pour le mieux logement.

Récemment honorée de la médaille de l’Ordre des Chevaliers du Mérite, la femme de conviction lance aujourd’hui un appel aux acteurs de l’immobilier et de l’habitat (assureurs, promoteurs, agents immobilier, syndicats professionnels, SCPI, fonds d’investissement, bailleurs, etc.) pour venir en aide aux étudiants, génération sacrifiée !

Une femme de conviction, pour qui agir vaut mieux que 100 mots

En 2007, Isabelle Larochette « prend une claque » sur le Canal Saint-Martin, où elle vit à l’époque. Suite à un appel de la Fondation L’Abbé Pierre à réunir tous les sans-domicile sur le canal, Isabelle Larochette plonge dans la réalité en discutant avec eux : des personnes qui travaillent dorment dans des tentes faute de logement, des retraités se retrouvent à la rue suite à des accidents de vie…

Pour agir, elle crée la même année le label Agence Solidarité Logement. Grâce à son appel publié dans les lignes du Parisien, le succès est au rendez-vous et les agences immobilières, souvent indépendantes, répondent présentes en s’engageant à reverser 1 % de leur chiffre d’affaires à la Fondation l’Abbé Pierre.

En 2013, la Fondation I Loge You prend le relais, placée sous l’égide de la Fondation de France. Grâce à son maillage du territoire et au soutien financier des professionnels de l’immobilier, elle vise un objectif clair : fédérer les professionnels de l’immobilier et les grandes entreprises de la distribution, du bricolage ou de la décoration… dont les dons financent des chantiers mis en place par des associations locales.

Réhabilitation, rénovation de l’habitat ou construction de logements au profit des plus démunis, I Loge You offre aujourd’hui des solutions concrètes pour favoriser le mieux logement.

S’engager avec I Loge You, c’est prendre soin du logement de tous

Avec tout autant de ferveur qu’il y a 15 ans, Isabelle Larochette désire aujourd’hui susciter une prise de conscience collective, notamment auprès des jeunes professionnels de l’immobilier qui ont la capacité de poursuivre ce travail.

« Agir à petite échelle c’est avant tout agir. Face à des politiques du logement de moyen et long terme, nous, professionnels de l’immobilier, devons considérer le besoin de réponses immédiates à l’instant T », insiste Isabelle Larochette.

Sur le terrain, les professionnels de l’immobilier peuvent aider à mieux loger

Pour Isabelle Larochette, il faut commencer par « faire à son échelle ». Or, des solutions existent déjà sur le terrain grâce au travail des associations locales, qui accompagnent, rénovent des logements précaires ou innovent. Des actions au cœur du travail engagé par la Fondation I Loge You, soutenues par des dons. Ces dons, octroyés à I loge You par les agences immobilières, les réseaux, les mandataires mais aussi les particuliers, sont plus que jamais indispensables pour contribuer au mieux logement, car ils sont entièrement reversés aux associations de terrain qui répondent aux besoins réels de mieux logement.

« Sans leurs dons rien n’est possible ! », estime Isabelle Larochette.

Engagée auprès des étudiants avec les agents immobiliers

Après plus de 15 ans d’action en faveur du mieux logement, la femme d’entreprise veut cette année alerter sur la situation des étudiants qui ne cesse de se dégrader : 76% d’entre-eux disposent d’un reste à vivre de 3,33 euros par jour, une fois leurs factures payées.

Pour faire bouger les lignes, l’association met en place les Bourses I Loge You : 500€ pour aider les étudiants précaires à se meubler. Les bourses sont versées par l’UNHAJ et sont financées par les dons – philanthropiques mais aussi défiscalisables – des professionnels de l’immobilier. Ils sont attendus dès maintenant pour préparer l’emménagement des étudiants après la clôture des vœux sur Parcoursup. Objectif ? Sauver une génération d’étudiants, dont il ne faut pas oublier qu’ils sont l’avenir du pays et avant tout nos enfants.

En faisant un don, à son échelle. Il n’y a pas de petit don. Si tous les professionnels du pays se concertent, ce sont autant d’étudiants, de familles, d’enfants et de retraités qui pourront accéder à un logement décent. Mais aussi, par voie de conséquence, manger à leur faim.

Bon à voir : Depuis sa création, la Fondation I Loge You a soutenu une quarantaine d’associations et plus de 500 foyers précaires ont pu bénéficier d’une amélioration de leur habitat grâce aux actions et projets de mieux logement.