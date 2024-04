Immobilier Paris : L’Airbnb des jardins, l’alternative d’hébergement écolo pendant la période olympique !

Où séjourner cet été à Paris pendant la période olympique ? Le Airbnb français des jardins propose des séjours au vert et à moindre coût chez des particuliers : prix moyen de la nuitée entre 100 et 260€ !

Créé en 2016 par Pascale et Maeva, le « Airbnb du jardin » répond à une aspiration profonde, dans un contexte socio-économique porteur de tensions multiples : le besoin de se retrouver au vert, en famille, entre amis, pour des occasions festives ou simplement pour se ressourcer, en louant un jardin pour la journée à un particulier.

Jardins-prives.com propose de privatiser un espace extérieur le temps d’une soirée ou plus, des jardins pour tous les goûts et tous les budgets afin de passer des moments uniques et à moindre coût. Un concept estival qui a du succès puisque la plateforme affiche des réservations en hausse de 155% entre 2022 et 2023. Elle comptabilise désormais près de 1500 jardins à louer ou à partager en France, dont la plupart se situe en Île-de-France.

Besoin d’air frais ?

La plateforme séduit de plus en plus de citadins en quête d’air frais et de décompression, des particuliers qui recherchent un cadre naturel pour organiser un événement festif ou convivial : mariage, anniversaire, barbecue entre amis, réunion de famille, cousinade… Le site s’avère aussi séduisant pour les entreprises qui souhaitent dépayser leurs collaborateurs : organisation d’un séminaire, atelier de relaxation, conférence ou shooting photos.

Le succès de la plateforme réside notamment dans la diversité de son offre. Jardin avec piscine, barbecue, jeux pour enfants, spa, rooftop ou jardin d’exception, parc arboré ou prairie, jardin-forêt, terrain-guinguette ou verger, avec ou sans étang… Le site propose des jardins pour tous les goûts et toutes les occasions.

Jardins Privés apporte aussi une bouffée d’oxygène aux propriétaires de jardins

« La location de jardin procure un complément de revenu non négligeable pouvant aller de 1500 à 6000 € par an, avec une moyenne à 3000 €. Et bien sûr la transaction commerciale n’est pas incompatible avec des rencontres, des amitiés, un échange convivial entre propriétaires et locataires. C’est dans cet esprit que nous avons créé Jardins Privés », rappelle Maeva.

Paris, en ébullition cet été ?

Les jardins à louer émergent par ailleurs comme une alternative d’hébergement lors des méga-événements sportifs ou culturels – concerts, festivals, Coupes du Monde, – qui créent un afflux inédit de touristes, spectateurs et de supporters, qui saturent l’offre locative classique et font flamber les prix des séjours.

Alors que les tarifs des hôtels et des meublés, en région francilienne, grimperont à des hauteurs olympiennes, les jardins et leurs habitats écologiques, rustiques ou « à la bonne franquette » offriront ainsi un îlot de verdure, un refuge de fraîcheur et un havre de modération tarifaire aux visiteurs qui ne trouvent pas de location à prix abordable dans une région touristique.

« A l’abord d’événements sportifs importants comme les Jeux Opympiques de cet été, nous observons que nos propriétaires s’organisent pour proposer des séjours de plus longue durée dans leurs jardins, incluant des nuits en tente en tiny house – petite maison écologique en bois – tente, roulotte ou mobil-home et des services supplémentaires, en restauration notamment », indique Pascale.

Des jardins à louer, mais aussi à partager !

Dans ce même esprit d’entraide, la jeune entreprise propose également sur son site, le partage de jardins. Les propriétaires qui n’ont pas la main verte, pas le temps ou les moyens d’entretenir leur jardin, peuvent le mettre à disposition gratuitement auprès d’un particulier, en échange de travaux de jardinage (d’une tonte de la pelouse, d’un taillage des haies…). Dans le cas d’un prêt de potager, le propriétaire et son hôte partageront la récolte.

« Nous sommes fiers de contribuer au développement d’une passion autour du jardin. Le jardin est un espace précieux, un trésor de fraîcheur et de biodiversité, de ressourcement pour le vivant. Si nous pouvons permettre à des citadins de se mettre au vert, à des propriétaires de conserver et d’embellir leurs jardins et à des particuliers de manger des légumes et des fruits sains, nous aurons contribué à faire du jardin une des grandes richesses de demain !», conclut Pascale.