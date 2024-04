Jeux Olympiques : Mettre son logement en location, ce qu’il faut savoir

Du 26 juillet au 11 août, Paris accueillera les tant attendus Jeux Olympiques. Au vu du nombre de touristes prévus pendant la période, de nombreux Franciliens sont tentés de mettre leur logement en location pour générer un revenu complémentaire.

Mais avant de se lancer, il est important de connaître quelques points pour être bien protégé en cas de dommages. lesfurets, comparateur d’assurances, de finances et de fournisseurs d’énergie, vous renseigne sur ce que vous avez avoir en tête.

Les différences entre propriétaire et locataire

Les propriétaires peuvent louer leur résidence principale sans autorisation si la durée de location est inférieure à quatre mois. Le loyer est alors fixé librement, même dans les zones où les loyers sont encadrés par la loi. Il faut cependant bien vérifier le règlement de copropriété afin de s’assurer que celui-ci n’interdit pas la location de courte durée.

Les locataires, en revanche, doivent informer leur propriétaire en amont et celui-ci doit fournir une autorisation écrite avant la mise en location du bien. Il est important de prévenir également son assurance habitation afin d’être couvert en cas de sinistre.

Et côté assurance, que faut-il faire ?

Pour le bailleur :

L’assurance multirisques habitation est obligatoire pour les copropriétaires et les locataires et est fortement recommandée pour les propriétaires pour se protéger en cas de sinistre et éviter de devoir assumer la responsabilité financière d’éventuels dommages.

Pour être couvert dans le cadre de la mise en location de son bien, deux possibilités s’offrent à lui :

La clause de « renonciation à recours » : le propriétaire s’engage à ne rien réclamer au locataire en cas d’incendie ou de dégât des eaux. Si le propriétaire opte pour la renonciation à recours, la clause doit être inscrite sur le contrat de location mais aussi sur son propre contrat d’assurance habitation.

La garantie « pour le compte de qui il appartiendra » : Cette clause permet au propriétaire de s’assurer que ses biens sont couverts en cas de dommages ou de pertes pendant la période de location saisonnière. Elle peut également protéger le locataire en garantissant que les biens fournis par le propriétaire sont couverts par une assurance appropriée en cas d’incident. Cette clause est souvent incluse dans les contrats multirisques habitation mais il est important de le vérifier avant la mise en location.

De leur côté, les plateformes de locations saisonnières proposent en général une garantie « hôte » qui s’apparente plutôt à une aide au recours en cas de dommages matériels causés par le locataire. Mais il est important de bien lire le contrat car les conditions pour bénéficier de cette garantie sont très précises.

Pour le locataire :

Généralement, les petits dégâts peuvent être couverts par la garantie responsabilité civile du voyageur, incluse dans la plupart des assurances habitation.

Mais pour s’assurer qu’il est bien protégé en cas de dommages matériels causés dans le logement, le locataire peut vérifier qu’il dispose de la garantie villégiature, généralement incluse dans l’assurance multirisques habitation ou à laquelle il peut souscrire en complément d’un contrat classique.

Elle permet d’être assuré sur son lieu de vacances au titre de la responsabilité civile. Les dommages matériels ou physiques causés à un tiers, mais aussi au logement saisonnier, seront ainsi couverts. Certaines formules comprennent aussi la prise en charge du vacancier en cas de vol ou de destruction de ses effets personnels dans le logement de vacances.

Les voyageurs étrangers peuvent souscrire une assurance dédiée pour être couvert pendant leur voyage en France.

Ajuster les garanties de son contrat d’assurance

Avant de mettre son bien en location ou avant de louer son logement pour les prochaines vacances, il est donc conseillé de bien vérifier son contrat d’assurance habitation et le cas échéant, d’ajuster ses garanties pour être protégé en cas de sinistre.