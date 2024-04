Victor Carreau est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, cofondateur et CEO de Comet, il révèle comment son entreprise réinvente l’avenir des espaces de travail avec le concept du « bureau hôtel« .

Le bureau, un espace de collaboration, plus de production

Dans un monde où la pandémie a redéfini de nombreux aspects de notre vie quotidienne, les espaces de travail n’ont pas échappé à une transformation radicale. Comet, actif à Paris, Bruxelles, et Madrid, se positionne à l’avant-garde de cette évolution en innovant à travers des solutions qui allient flexibilité et services complets. Ces solutions sont conçues pour répondre aux exigences des entreprises modernes, qui cherchent à optimiser l’utilisation de leurs espaces tout en garantissant le bien-être et la productivité de leurs employés.

Le « bureau hôtel« , tel que décrit par Victor Carreau, est une réponse directe aux limitations du bail traditionnel 3-6-9. Ce modèle novateur offre une alternative flexible et économiquement viable, particulièrement adaptée aux défis du travail post-pandémie. « Le bureau n’est plus simplement un lieu où l’on vient pour travailler seul derrière son écran, mais un espace vivant de collaboration et de socialisation, essentiel à l’innovation et à la cohésion d’équipe », explique Victor Carreau.

Quels sont les avantages du bureau hôtel?

Adaptabilité: Le bureau hôtel permet aux entreprises de moduler leurs espaces de travail en fonction des besoins réels, que ce soit sur une base horaire, quotidienne, ou annuelle. Cette flexibilité est cruciale dans un contexte où les méthodes de travail évoluent rapidement. Économie de coûts: En optimisant l’utilisation des espaces et en réduisant les zones inutilisées, les entreprises peuvent diminuer significativement leurs dépenses immobilières. Services intégrés: Les bureaux hôtels proposent des services complets, incluant la restauration, le soutien technique, et la gestion administrative, libérant ainsi les entreprises des contraintes opérationnelles et leur permettant de se concentrer sur leurs activités principales. Réponse à la sous-utilisation: Victor souligne le problème de la sous-utilisation des bureaux traditionnels, avec un taux d’occupation qui ne dépasse souvent pas les 45%. Le bureau hôtel, par sa nature flexible, permet une utilisation plus efficace et adaptée des espaces.

Victor Carreau ne manque pas de mettre en avant les bénéfices du modèle du bureau hôtem pour les ressources humaines et le bien-être des employés : « En offrant un environnement de travail flexible et stimulant, nous aidons les entreprises à attirer et retenir les talents, tout en répondant à la demande croissante pour le télétravail et la flexibilité. »

Vous vous intéressez à l’évolution des espaces de travail et à la manière dont les entreprises peuvent s’adapter aux nouvelles réalités du monde professionnel ? Ne ratez ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo avec Victor Carreau. Pour ne rien rater de l’actualité immobilière, abonnez à la newsletter de MySweetImmo et à Mon Podcast Immo.