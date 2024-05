Immobilier : Romain Solenne, serial-entrepreneur à succès depuis l’âge de 15 ans

Romain Solenne, à la tête de Promy, veut révolutionner les marchés de la promotion et de la construction et par ricochet celui des particuliers, propriétaires de foncier. Derrière cette ambition se cache un parcours d’entrepreneur commencé très jeune. Parcours …

Aujourd’hui, avec ses idées disruptives depuis plus de deux décennies, l’homme au travers de Promy poursuit un double objectif : assurer la souveraineté du foncier “made in France” tout en permettant aux particuliers, propriétaires de parcelle d’être accompagnés par un tiers de confiance neutre dans l’estimation et le choix du professionnel qui l’accompagnera dans la suite des opérations… Retour sur un parcours atypique de Romain Solenne et ses ambitions pour Promy.

1998 : Romain Solenne créent avec Grégory Bussière Aladin Télécom, 1ère marque blanche dans la téléphonie

Alors âgé de 15 ans, le jeune Romain développe déjà à ses heures perdues des sites internet autour du cinéma et de la musique, mais il s’illumine en regardant l’émission Capital sur M6. Internet est présenté comme la nouvelle révolution, et les télécoms s’ouvrent à la concurrence. Bingo !

Avec Grégory Bussière, son compère, ils créent un nouvel opérateur et une licence avec Aladin Télécom, 1ère marque blanche dans la téléphonie. Leur génie ? Cibler des niches dont des clubs sportifs en leur permettant de créer leur propres marques de télécom à des prix plus compétitifs que ceux pratiqués par les grandes majors qui occupent encore le marché de la téléphonie en France.

2005 : Romain Solenne et Grégory Bussière intègrent le réseau Guy Hoquet

A 22 ans, Romain Solenne, armé d’un capital fraîchement acquis, s’attaque à l’immobilier. Avec son associé, ils décident d’acheter un premier appartement à Lyon. L’accueil réservé par les agences lors de leurs visites leur laisse un goût amer… et génère en eux une nouvelle idée. Plutôt que d’acheter un appartement, pourquoi ne pas reprendre l’agence et apporter une vision positive et dynamique en exemple de la profession ?

De cette idée naît très vite la rencontre avec Guy Hoquet, fondateur du réseau de franchisés éponyme : c’est un coup de cœur professionnel réciproque, et les deux jeunes associés intègrent le réseau à Lyon. Bienveillance, excellent accueil et efficacité : leur méthode fonctionne et ils se retrouvent rapidement à la tête de 10 agences dans le Grand Lyon et en Corse, soit le 1er réseau interne d’affiliés à la marque Guy Hoquet.

De 2010 à 2015 : Président du GIE Guy Hoquet du Grand Lyon et l’Association Nationale des Franchisés

Romain Solenne devient Président du Groupement d’intérêt économique (GIE) des 40 agences immobilières Guy Hoquet du Grand Lyon. Une mission qu’il prend à cœur en initiant ou supervisant des actions locales bénéfiques à la marque Guy Hoquet.

5 ans après son arrivée à la tête du GIE, il est élu Président de l’Association Nationale des Franchisés Guy Hoquet, qui représente près de 500 agences immobilières et plus de 3 200 collaborateurs en France. Il sera réélu pour 3 ans en 2018.

De 2018 à nos jours Romain Solenne lance Promy

Après la création d’une entreprise de promotion immobilière locale avec son associé de toujours, Romain Solenne identifie 3 verrous dans la profession, au premier rang desquels le verrou informatif. Le système est opaque, déséquilibré et manque de transparence tant pour les professionnels que pour les particuliers ayant un projet de promotion ou de construction.

La nécessité de retrouver un équilibre des forces devient pour lui évidente. Comment ? En créant un centre de décision à la fois comparateur et Wikipedia nourri de la Data foncière en France. Ce comparateur met en concurrence 300 promoteurs et constructeurs susceptibles d’accompagner les particuliers désireux de vendre leur parcelle et/ou leur bien…

Promy, garant de la souveraineté du foncier “made in France” au service de la profession et des particuliers…

Pour les acteurs de la promotion et de la construction, avoir enfin un outil unique avec plus de 10 services permettant d’accroître leur activité, optimiser leur RH, réduire leurs charges, améliorer leur capacité de financement, leur prospection et surtout accompagner leur transition digitale.

Face aux géants de la data et de l’IA, les américains notamment, qui lorgnent sur de nouveaux territoires de business, la volonté ferme de Promy de préserver et d’assurer la souveraineté du foncier français avant qu’il ne parte ailleurs. Pour les particuliers, propriétaires du foncier et de leur bien, niveler le choix comme c’est le cas pour l’hôtellerie ou l’assurance,.. tout en délivrant un niveau et une transparence de l’information foncière unique en France et en Europe.

Une équipe de data scientists hautement qualifiée

Promy agrège 53 sources de données foncières et immobilières (risques naturels, ondes, zonages, PLU…) propres à chaque bien et couvre ainsi 98,7 % du territoire. Le comparateur propose aux particuliers de mettre gratuitement en concurrence jusqu’à 50 promoteurs / constructeurs sélectionnés pour la vente de leur terrain.

Promy compare les différents candidats et extrait les deux meilleurs propositions (la plus chère et celle qui la meilleure proposition qui a le plus de chances d’aboutir, sous le prisme d’un scoring rattaché à 125 critères pertinents dont le prix qui auront pour objectif de permettre au projet d’aboutir avant tout. Par ce système novateur de notation, Promy permet à 92% des projets de promotion et de construction d’aboutir contre 33% sans outil de comparaison.

Faire de Promy une plateforme qui réconcilie les intérêts des particuliers et des acteurs de la promotion et de la construction

Depuis 5 ans, l’autodidacte consacre plus de 95 % de son temps au développement de Promy avec un objectif clair : faire de Promy le centre de décision immobilière du grand public en lui donnant gratuitement accès aux données du marché immobilier, via un guichet unique et, pour les acteurs du neuf notamment, leur permettre de candidater à des appels d’offres sur des projets immobiliers aux superficies minimum. “Faire de Promy une plateforme qui réconcilie les intérêts des particuliers et des acteurs de la promotion et de la construction – sans visée inflationniste -” précise t-il.

A Romain Solenne de conclure “outre l’utilisation croissante de notre plateforme par les particuliers principalement puis les promoteurs et constructeurs – 100 000ème utilisation depuis son lancement – En 2022, Sébastien Chabal, ancien joueur du XV de France nous a rejoint comme associé et égérie de la marque. Aujourd’hui, ce sont les banques, les assurances, tout comme le 1er site de location saisonnière qui se rapprochent de Promy pour lier des partenariats afin d’utiliser nos données. Un niveau de performance tel que Promy est en négociation finale pour se développer en Espagne, en Belgique et au Canada. Promy répond aux besoins de loger de millions de Français, désireux plus que jamais de l’idéal “maison avec extérieur” construite avec des matériaux respectueux de l’environnement, par des promoteurs, des constructeurs et des artisans de proximité pour la pérennité du tissu économique local.”