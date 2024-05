Stress financier : Quels impacts sur le sommeil, l’humeur et la libido des salariés ?

Rosaly, entreprise française à impact social (certifiée B-Corp), met en lumière l’augmentation générale du stress financier au sein de la population et un impact encore plus fort chez les jeunes et les femmes.

Un stress qui impacte le sommeil, l’humeur et la libido

Le stress financier à de fortes conséquences sur de nombreux aspects de la vie des Français. En effet, plus de 59 % considèrent que leur qualité de sommeil est mise à rude épreuve face à ces problèmes d’argent et 42 % relèvent un impact sur leur humeur ou bien leur libido à 41 %.

La gent féminine ressent les conséquences de ce stress financier encore plus fortement : 63 % le subissent sur leur sommeil et plus de 45 % sur leur libido et leur humeur.

67 % des salariés stressés financièrement

En 2024, seulement 33 % des Français ne semblent subir aucune contrariété financière. Cet état anxiogène est encore plus fort chez les femmes qui sont 83 % à avouer être stressées financièrement (29 % totalement et 44 % moyennement) quand les hommes ne sont « que » 61 % (27 % totalement et 34 % moyennement).

La génération Z se sent davantage stressée que les autres générations à plus de 70 %

Au sein des différentes générations, certaines différences existent également. Ainsi, les plus jeunes semblent plus touchés que les autres. Dans le détail, la génération Z totalise 70 % de stress, bien plus que les baby-boomers qui ne sont que 63 % dans ce cas, la génération X 68 % et la Y 65 %.

83 % des salariés incapables de parler de leur stress financier

L’angoisse financière est un fardeau solitaire pour une très forte majorité. En effet, plus de 83 % des Français déclarent ne pas pouvoir l’exprimer librement. Une nouvelle fois, les femmes sont plus sensibles à ce blocage avec une représentativité de 87 %, contre 79 % chez les hommes.

En revanche, les jeunes issus de la génération Z sont capables d’en parler plus aisément que les autres mais restent quand même fermés à 77 %. Ce tabou est donc plus fort au sein des autres tranches d’âges et plus particulièrement les baby-boomers avec 88 % de représentativité.

68 % des Français sont préoccupés par leur pouvoir d’achat

Conséquence logique, 68 % des personnes interrogées se posent beaucoup de questions sur leur pouvoir d’achat dans le futur : 30 % sont totalement stressés et 38 % en partie.

Une angoisse qui est davantage exprimée par les personnes nées après 2000 à plus de 77 % quand la génération Y ne représente que 69 %.

