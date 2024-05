Journée du soleil : Près de 500 00 foyers en autoconsommation et jusqu’à 50% d’économies sur la facture d’électricité

A l’occasion de la journée internationale du soleil le 3 mai, Effy décrypte la bonne affaire du solaire et révèle une étude qui démontre qu’une installation, « justement » dimensionnée, permet de couvrir entre 40% et 50% de sa facture d’électricité, même pour les petites installations et même pour les gros consommateurs.

494 500 foyers équipés à l’issue du 1er trimestre 2024, en hausse de 80 % sur un an

5 fois plus d’autoconsommateurs en France en seulement 3 ans

D’après les dernières données d’Enedis, la France compte au 1er trimestre 2024 précisément 494 490 logements dotés d’une installation d’autoconsommation individuelle photovoltaïque. Une hausse de 79 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière.

En 2021, lorsqu’Effy lance ses solutions de travaux d’autoconsommation, 110 000 familles sont alors équipées. C’est donc cinq fois plus d’autoconsommateurs en France en seulement 3 ans. Suivant cette dynamique, depuis 2021, Effy a vu une multiplication par 5 de son activité solaire.

Entre l’énergie autoconsommée et la revente du surplus, les familles réalisent jusqu’à 50% d’économies

Effy a comparé la profitabilité des équipements en étudiant 4 grands profils d’auto-consommateurs: du plus ‘électro frugal’ (7 panneaux pour couvrir l’éclairage et les équipements électriques de la maison) au plus ‘électro utilisateur’ (30 panneaux pour couvrir éclairage, équipements, eau chaude, PAC et même recharge de la voiture électrique).

Une simulation qui révèle que les systèmes peuvent couvrir jusqu’à 50 % des consommations en moyenne, y compris pour les plus petites installations.

Ex: le cas d’une famille vivant dans une maison tout électrique (éclairage, eau chaude, PAC)

Une famille de 4 personnes vivant à Lyon dans une maison de 120 m².

Elle a une facture d’électricité de 3923€/an couvrant le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la cuisson et les équipements de la maison (électroménager…).

Elle pourra couvrir 44% de sa facture d’électricité grâce à une installation solaire bien dimensionnée. En l’occurrence une installation de 9 kWc avec 22 panneaux permettant de générer 1759 €/an (905€ grâce à l’autoconsommation de l’électricité directement produite par les panneaux et 853 € grâce à la revente du surplus de l’électricité qui n’est pas consommée).

Avec un ticket d’entrée à 7000 € et des aides en baisse, le solaire est un vrai choix d’investissement pour les familles

Alors que le solaire continue de fédérer de plus en plus de familles partout en France, la seule ‘ombre au tableau’ concerne les dispositifs d’aide à l’installation.

Jusqu’ici estimée à 1000 € en moyenne une installation de 3 kWc (7 panneaux), la prime à l’investissement prévue par EDF va baisser de 14 % à partir du 1er mai.

Toutefois, les tarifs de revente de l’électricité produite par les particuliers devraient quant à eux augmenter de 3 centimes.

Avec un ticket d’entrée de 7000 € (après déduction de la prime à l’investissement), les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques se révèlent être de vrais choix d’investissement pour les familles.

Source : Effy