La Murfy Académie formera 200 réparateurs d’électroménager en 2024

Pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, Murfy, spécialiste français de la réparation et du reconditionnement d’électroménager, a choisi l’action : avec la Murfy Académie, l’entreprise formera les réparateurs de demain, en créant des emplois locaux.

Depuis sa création en 2018, 200 réparateurs ont déjà été formés au sein de l’entreprise. Et ce n’est qu’un début : en 2024, Murfy met les bouchées doubles sur la formation.

De nouvelles promos au quatre coins de la France

Cette année, les Murfy Académies de Nantes, Lille, Lyon et du Grand-Est, s’apprêtent toutes à accueillir une nouvelle promotion de 12 futurs réparateurs. En région parisienne, où la demande explose, Murfy passe là aussi un cap avec la formation d’une nouvelle promotion tous les mois et l’ouverture d’un nouveau centre de formation dans le Sud de l’Ile de France.

« Au total, cette année, nous allons accueillir et former 200 spécialistes de l’électroménager », expliquent les fondateurs.

Une augmentation portée par l’arrivée de Murfy dans le Sud de la France où une vingtaine d’apprentis techniciens rejoindront, dès cet été, les bancs des toutes nouvelles Murfy Académies de Marseille et Bordeaux. Fraîchement formés, les réparateurs diplômés viendront ainsi grossir les rangs de Murfy dans des zones où l’entreprise déploie actuellement son service de réparation à domicile.

« Au-delà de l’apprentissage d’un métier, c’est donc une promesse de CDI à la clé que leur propose aujourd’hui Murfy« , ajoutent les fondateurs.

Une formation certifiée et certifiante

Baptisé « technicien en réemploi, réparation et revalorisation d’appareils de gros électroménager », le diplôme délivré par Murfy vise à faire reconnaître les compétences professionnelles de techniciens qui seront amenés à travailler sur la réparation, la revalorisation et le réemploi des appareils de gros électroménager. Son point fort ? La théorie et la pratique dans les ateliers Murfy suivi d’une réelle expérience de terrain, puisque les académiciens partent ensuite en tournée en binôme avec un technicien expert Murfy.

Déjà certifiée « Qualiopi », la formation proposée par Murfy est désormais inscrite au registre RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles). Les académiciens disposeront d’une certification reconnue de niveau 4 (équivalent bac).

La formation proposée par Murfy : une formation théorique de 3 mois en atelier rémunérée par France Travail. Puis passage automatique en CDI chez Murfy pour la pratique avec formation en situation réelle chez le client ou en atelier pendant 6 mois. Et au bout de 9 mois : une certification (équivalent Bac) à la clé

Qui sont les réparateurs de demain formés par Murfy?

Majoritairement des hommes mais les femmes s’intéressent de plus en plus à cette profession. Essentiellement reconversion professionnelle avec une moyenne d’âge 30-50 ans.

Les candidats qui rejoignent la Murfy Académie, ont en commun :

un goût prononcé pour le travail manuel

l’envie d’avoir un métier sans routine et d’être autonome

un côté « Géo-Trouve-Tout » : ils aiment se creuser la tête, trouver des solutions,

le sens du contact : ils apprécient le contact direct avec les clients et la possibilité de partager expérience et conseils

