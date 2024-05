Location : Predict’JO, l’outil de tarification des appartements pendant les jeux 2024

Basé sur son observatoire des prix des meublés de tourisme pour la période des Jeux 2024 et son expertise dans le domaine du Revenue Management, le cabinet de conseil OptiRental lance un service appelé Predict’JO de tarification personnalisée pour une location optimale pendant les Jeux Olympiques 2024.

Destiné à fournir des recommandations tarifaires sur mesure aux propriétaires de meublés de tourisme, ce service analyse en temps réel divers facteurs clés. Depuis octobre 2023, il a déjà examiné plus d’un million de prix pour la période des Jeux.

Une analyse pointue du marché francilien de la location saisonnière

Avec Predict’JO, les utilisateurs peuvent désormais louer leur bien au tarif optimal grâce à une analyse pointue du marché francilien de la location saisonnière. Chaque recommandation tient compte de manière unique de la capacité, de la qualité, de l’emplacement et de la réputation de chaque bien. De surcroît, les recommandations tarifaires sont actualisées chaque semaine pour garantir leur pertinence et suivre les fluctuations du marché.

Deux options de souscription disponibles

Predict’JO s’adresse aussi bien aux propriétaires et aux gestionnaires ayant des annonces existantes sur les plateformes internet (comme Airbnb et Booking), qu’à ceux qui mettent pour la première fois leur bien en location courte durée.

L’accès au service est simplifié, avec deux options de souscription disponibles via un paiement unique : un forfait “Basic” pour une seule propriété et un forfait “Entreprise” jusqu’à cinq propriétés. Les recommandations tarifaires sont facilement accessibles à travers un tableau de bord personnalisé directement sur le site, sécurisé par des identifiants individuels.

À lire aussi Encadrement des loyers à Paris : Baisse moyenne de 64 euros par mois

Des statistiques sur les prix par quartier parisien, commune de banlieue …

Par ailleurs, tout un ensemble de statistiques générales sur les prix par quartier parisien, commune de banlieue, capacité des logements ou encore équipements disponibles, sont librement accessibles sur le site OptiRental jusqu’à la fin des compétitions.

« Predict’Jo offre aux propriétaires et aux gestionnaires immobiliers une visibilité sans précédent sur le marché locatif pendant les Jeux 2024. Dans un contexte de ralentissement des réservations depuis le début de l’année 2024, avec Predict’Jo, nous donnons à nos utilisateurs les outils nécessaires pour optimiser leurs revenus et maximiser leur succès durant cet événement majeur », commente Vasilije Budimlija, fondateur et porte-parole de l’entreprise.