Crédit immobilier : La balle est dans le camp des emprunteurs

La diminution des taux de crédit immobilier se confirme au mois d’avril. Ils ont ainsi chuté de l’ordre de 0,40% depuis le début de l’année 2024. Cette tendance baissière devrait se confirmer dans les prochains mois. En effet, si la Banque Centrale Européenne (BCE) a décidé pour l’heure de maintenir ses taux d’intérêt à leur niveau actuel, elle n’a pas caché sa volonté de les réviser à la baisse dès juin prochain.

Les banques sont plus souples

En parallèle, les banques prêtent aussi plus facilement et sont plus souples concernant les dossiers des emprunteurs. C’est une bonne nouvelle, d’autant que les prix immobiliers se contractent légèrement aussi dans la plupart des régions. Les conditions sont donc redevenues favorables pour ceux qui ont un projet d’achat. Ces derniers doivent faire à nouveau le point sur leur dossier et ne pas hésiter à se lancer dans ce contexte plus propice.

Suite à l’Assemblée nationale fin avril

« Reste à savoir si les conditions d’endettement imposées par le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) vont évoluer. Une proposition de loi déposée par le député Renaissance Lionel Causse, visant notamment à assouplir les règles pour obtenir un prêt, a été adoptée par la commission des Finances la semaine dernière. Mais elle a été fortement remaniée et la notion de « reste à vivre » a notamment été supprimée. Ce texte doit encore être débattu fin avril à l’Assemblée nationale« , conclut Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis courtage.