Crédit immobilier : En mai les banques cherchent à séduire les emprunteurs

Pour acquérir des dossiers jugés intéressants, certaines banques dérogent aux grilles de taux établies par les directions financières et assouplissent les conditions d’octroi.

Initiée depuis le début d’année, la baisse des taux se poursuit mais ralentit, soumise à deux effets contraires : en effet, les taux de refinancement sont repartis à la hausse depuis plusieurs semaines, alors que les banques sont entrées en concurrence sur l’acquisition de clients via le crédit immobilier.

Ainsi la plupart des établissements poursuivent des baisses de taux s’offrant même la possibilité de déroger aux grilles de taux établies par les directions financières pour acquérir des dossiers jugés intéressants. Une bonne opportunité de négociation pour les emprunteurs concernés !

On note d’ailleurs plusieurs assouplissements de conditions d’octroi pour le mois de mai, certaines banques diminuant par exemple les normes d’apport personnel.

Des conditions plus favorables pour les emprunteurs

Ces modifications de taux et conditions ouvrent des perspectives nouvelles aux emprunteurs, permettant une accessibilité accrue et des conditions plus favorables, à condition de savoir à quelles banques adresser son dossier.

Les baisses de taux se poursuivent en mai

Pierre Chapon, président de Pretto, souligne : “La plupart des acteurs continuent à se repositionner et la capacité d’emprunt des particuliers augmente mois après mois. La dynamique entamée depuis le début de l’année se confirme donc, et la baisse des taux directeurs de la BCE, désormais quasiment actée pour juin, devrait renforcer cette tendance.”