Une place de parking bordant l’emblématique Vondelpark, le plus grand espace vert d’Amsterdam, est en vente pour près d’un demi-million d’euros, un prix qui choque aux Pays-Bas, où une sévère crise du logement a fait exploser les prix.

La place de parking la plus chère des Pays Bas

Proposé pour 495.000 euros sur le site immobilier Funda , il s’agit de l’emplacement de stationnement le plus cher du pays, a pointé le média néerlandais RTL.

La place de parking de 18 mètres carrés est selon l’annonce de l’agence immobilière J. Heule située dans un complexe fermé et « dans la rue commerçante la plus célèbre et exclusive des Pays-Bas« .

L’emplacement sur la P.C. Hooftstraat, à quelques encablures du Rijksmuseum et du musée Van Gogh, peut aussi être loué pour 750 euros par mois.

L’annonce a choqué dans le pays durement frappé par la crise du logement : le prix demandé pour la place de parking est plus élevé que le prix moyen d’un logement aux Pays-Bas – 430.000 euros selon un rapport publié fin 2023.

Une autre étude a pointé la même année qu’il manque quelque 390.000 logements dans l’un des pays les plus densément peuplés d’Europe.

Aucun logements n’était en 2023 à Amsterdam accessible aux personnes seules avec un revenu moyen, selon le site Hypotheker.

Pas assez de places de stationnement dans les centres-villes

Outre la flambée des prix, RTL pointe que de nombreuses places de stationnement dans les centres-villes aux Pays-Bas ont été fermées pour rendre les centres-villes moins attractifs pour les voitures.

Elles « deviennent de plus en plus rares et leur valeur augmente donc, mais une telle place ne vaut bien sûr pas un demi-million d’euros, » selon RTL.

Une affirmation que l’agence immobilière J. Heule a contesté auprès du média, pointant que le quartier, où les maisons se vendent à plusieurs millions d’euros, regorge aussi d’appartements et de voitures chers.

« Il n’y a pas d’espace extérieur, donc se garer est très difficile dans ce quartier et il y a rarement une place de parking disponible. »

RTL a également souligné que le site Funda, sur lequel l’annonce a été publiée, ne contrôle pas si les prix demandés correspondent à la valeur de ce qui est mis en vente.

« Cela dépend simplement de si quelqu’un est assez fou pour payer cette somme« .