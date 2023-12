Antoine Huvé, fondateur de Cherche mon nid, est l’invité de Mon Podcast Immo, en direct d’Immo, la Congrès de la FNAIM. Il explique ce qu’apporte sa solution aux professionnels de l’immobilier.

Cherche mon nid, une plateforme au service des agents immobiliers

Cherche mon nid est une plateforme qui a été créée en 2015 pour mettre en relation les particuliers qui cherchent à acheter un bien immobilier et les professionnels de l’immobilier. « Cherche mon nid transmet aux agents immobiliers locaux les projets de recherche sérieux et finançables des particuliers »

Une solution qui s’adapte parfaitement à la conjoncture actuelle compliquée. Cherche mon nid apporte les projets sur un plateau aux professionnels et plus encore car Cherche mon nid apporte des acquéreurs très qualifiés. « Nous avons mis en place un trio gagnant entre Cherche mon nid, le particulier et le professionnel local qui a besoin de clients, mais surtout de clients sérieux. »

Comment ça marche ? L’équipe appelle tous les particuliers qui s’inscrivent sur la plateforme pour les aider et les qualifier. Un courtier qualifie également le financement. Cherche mon nid fait la mise en relation avec le professionnel et s’opère ainsi un inter cabinet à un taux inférieur aux inter cabinets classiques.

Cherche mon nid, une plateforme adaptée au marché actuel

Ancien agent immobilier, Antoine Huvé connaît bien le marché compliqué que vivent les professionnels aujourd’hui. Lui aussi a connu des périodes durant lesquelles il avait pléthore de mandats et pas de clients. « Cherche mon nid a été créé avec cette orientation de marché pour faciliter la vie de tout le monde. L’avantage de Cherche mon nid ? Le professionnel connaît ainsi les particuliers qui, sur sa zone géographique, cherchent un bien. »

Pour information : le service Cherche mon nid est gratuit pour les professionnels de l’immobilier. « Nous ne fonctionnons qu’au succès. À nous de faire notre boulot, de leur envoyer des clients sérieux et qualifiés, à eux de transformer l’essai, et nous gagnerons tous notre vie et le client sera content. » Qui dit mieux ?

