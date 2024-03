Immobilier : Le Groupe S’ANTONI cherche de nouveaux talents pour renforcer ses équipes

Dans un mouvement stratégique visant à renforcer sa position de leader dans le secteur immobilier du Languedoc-Roussillon, le groupe S’ANTONI Immobilier, entreprise familiale et indépendante composée de 15 agences, réparties entre Béziers et Sète, lance un vaste programme de recrutement pour l’année 2024. Avec une vision claire de son développement, le Groupe cherche à intégrer de nouveaux talents au sein de ses agences de proximité, en mettant l’accent sur le recrutement.

A cette occasion, S’ANTONI Immobilier organise une soirée de recrutement et d’information pour présenter les différents métiers et le marché immobilier, le jeudi 28 mars prochain à partir de 18 heures au Palais des congrès du Cap d’Agde.

Cet événement sera l’occasion parfaite pour les candidats intéressés de découvrir les opportunités de carrière au sein du groupe, d’échanger avec l’équipe de direction et quelques collaborateurs, et de saisir les enjeux actuels du marché immobilier.

« Venez avec votre enthousiasme, votre volonté d’apprendre et de grandir. Montrez-nous votre détermination et votre capacité à travailler en équipe. Le savoir-être ne s’apprend pas, le savoir-faire oui. Chez S’ANTONI, nous sommes prêts à vous accompagner dans votre développement professionnel, à condition que vous partagiez nos valeurs et notre engagement envers la qualité du service client », précise Loïc Vercruysse, directeur de la performance du Groupe.

Loïc Vercruysse : une expertise précieuse et un savoir-faire acquis au sein d’une structure nationale

S’ANTONI Immobilier vient en effet d’accueillir Loïc Vercruysse au poste de directeur de la performance. Anciennement Group Manager France chez Guy Hoquet, il arrive chez S’ANTONI avec pour mission de dynamiser l’ensemble des équipes et d’optimiser la performance individuelle et collective. Sa vaste expérience et son approche axée sur la synergie des services renforceront ainsi l’engagement du groupe à fournir un service client d’exception et à pousser plus loin les limites de l’excellence opérationnelle. Cette nomination s’inscrit dans le cadre d’une phase ambitieuse de croissance pour S’ANTONI Immobilier.

« Je suis vraiment ravie que notre entreprise familiale ait pu attirer et séduire un talent tel que Loïc. Il nous accompagne dans une nouvelle phase de développement. Nous avons les mêmes valeurs humaines et un grand sens du service : c’est un vrai moteur pour nous« , précise Cécile Fiorentino, Présidente Fondatrice du groupe .