Immobilier Paris 8ème : La Terrasse du Camondo, l’un des secrets les mieux gardés de la capitale, rouvre ses portes

Le Camondo, restaurant bistronomique du 8 arrondissement de Paris, rouvre enfin les portes de sa terrasse et propose de nouvelles spécialités et un brunch gourmand le dimanche.

Inauguré en 2017, à deux pas du parc Monceau, le Camondo profite de l’arrivée des beaux jours pour rouvrir sa terrasse luxuriante et décliner un menu de saison sous la houlette de Fanny Herpin et Mehdi Boucenna.

Une belle terrasse arborée : à (re)découvrir ce printemps

À l’écart du tumulte de Paris, ouverte sur une cour intérieure arborée attenant au musée éponyme, la terrasse du Camondo fait partie des secrets les mieux gardés de la ville. Hôtel particulier aux mille fables, le lieu a d’abord été un garage renfermant des bolides rutilants avant de se muer en un restaurant pimpant.

Décoré par le studio d’architectes Favorite, mené par Pauline d’Hoop et Delphine Sauvaget, il conserve du passé ses volumes saisissants, tout en gagnant en chaleur avec ses murs habillés de bois, ses grands tapis persans et son mobilier velouré. Même si à la belle saison, ses visiteurs lui préfèrent son extérieur. Peuplé de palmiers et de plantes vertes, l’espace permet donc de profiter des premiers rayons de soleil, bercé par le chant des oiseaux et le nez réveillé par les bourgeons du Printemps.

Un nouveau menu de saison : Imaginer par les chefs Fanny Herpin et Mehdi Boucenna

Formés respectivement chez Alain Ducasse et à la table gastronomique Les Fables de la Fontaine, Fanny Herpin et Medhi Boucenna sont désormais aux commandes du restaurant Le Camondo. Fervent défenseur des circuits courts et soucieux d’inscrire sa cuisine dans une juste saisonnalité, le tandem réinvente son menu au gré des trouvailles du marché et de sa vision culinaire créative.

Asperges blanches des Landes, burratina française savamment épicé au jalapeno, lieu jaune au ponzu, blanquette de veaux aux morilles de France, madeleines de notre enfance, fraises Gariguette accompagnées de sablé breton… Les recettes mettent à l’honneur le meilleur du terroir local et toute l’inventivité de ce duo capable de sublimer ces plats simples et frais qui font rayonner la gastronomie parisienne à travers le monde.

Le Brunch : Le nouveau rendez vous du dimanche

Chaque dimanche, Le Camondo propose un brunch gourmand à déguster autour de grandes tablées ou en terrasse. Généreux et gourmand, il s’articule en trois temps. Accompagné de croissants croustillants, de jus de fruits frais et de boissons chaudes, il débute par une entrée à choisir entre trois options : frittata aux asperges et feta, burratina savamment épicée ou velouté de saison.

Du plus anglo-saxon au plus français, le choix des plats est lui aussi ardu : oeufs Bénédicte à la truite fumée maison, toast à l’avocat et au halloumi grillé ou croque-monsieur aux truffes. Quant aux desserts, le choix devient cornélien lorsqu’il s’agit d’opter entre une brioche perdue au caramel au beurre salé, un yaourt grec coiffé de granola au miel ou une salade de fruits de saison rafraîchie à la citronnelle.

