Immobilier Auvergne-Rhône-Alpes : La Banque Populaire crée un second fonds immobilier au service de son territoire avec Midi 2

La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes lance un fonds immobilier, VALAURA 2, en collaboration avec Midi 2i. Un investissement responsable dans le but de développer son territoire et d’être labellisé ISR.

La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et Midi 2i annoncent la création d’un nouveau Fonds nommé VALAURA 2 dont BPAURA sera l’actionnaire unique par le biais de sa filiale Financière Immobilière Deruelle. Elle s’inscrit dans la continuité du fonds VALAURA Investissements créé en 2019.

Cette foncière régionale pourra disposer d’une capacité d’investissement de 133 millions d’euros. Elle contribuera au développement du territoire de BPAURA avec des investissements orientés principalement dans l’immobilier tertiaire.

« Avec la création de ce fonds immobilier, la Banque Populaire Rhône Alpes renforce son positionnement territorial à travers l’investissement immobilier long terme. Sa labellisation ISR sera également un signal fort de notre engagement dans une démarche socialement responsable ; répondant ainsi à l’un de nos enjeux majeurs. Je suis ravi de poursuivre notre collaboration avec MIDI 2i, qui nous accompagne depuis 2019, avec la création du fonds d’investissement VALAURA », se réjouit Daniel Karyotis, Directeur Général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes.

Un investissement responable

Le Fonds VALAURA 2 s’inscrit aussi dans la démarche d’investissement responsable de son actionnaire avec un objectif d’être labellisé ISR en 2024.

« La signature de ce fonds traduit une nouvelle fois notre dynamique de proximité avec des acteurs économiques Régionaux de premier ordre. Nous remercions la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa confiance renouvelée que nous interprétons comme une marque de reconnaissance de l’expertise, du savoir-faire, et de la singularité de Midi 2i. Œuvrer pour la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et ses équipes professionnelles et impliquées en les accompagnant dans des projets innovants et durables répondant aux enjeux de notre temps, doit être une réelle satisfaction pour notre société… », précise Jean-Luc Barthet, Président de Midi 2i.

Source : Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes