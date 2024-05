Immobilier : Coldwell Banker ouvre deux nouvelles agences rive gauche pour renforcer sa présence parisienne

Fort de l’ouverture d’une cinquantaine d’agences dans l’hexagone en dix ans, Coldwell Banker renforce aujourd’hui sa présence parisienne avec l’ouverture de deux nouvelles agences situées rive gauche, rue du Bac et rue Saint Dominique.

« Du fait de son aura mondiale Coldwell Banker s’est de tous temps adressé à une clientèle internationale et plus particulièrement en lien avec des transactions complexes, explique Laurent Demeure, Président et CEO de Coldwell Banker Europa Realty. Ces ouvertures participent d’une nouvelle stratégie de déploiement. Nous conservons notre desk international, notre département Wealth Partnership qui gère le clientèle UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals) ainsi que nos équipes de la rive droite dans notre bureau historique proche des Champs Elysées. Nous ajoutons des ”corner shops“ aux emplacements ultra premium afin de créer un lien de proximité pour continuer à développer la clientèle haut de gamme française et européenne.»

Immobilier de luxe à Paris : un marché stratégique et toujours aussi résilient

Si ces derniers mois les quartiers populaires Est et Nord de Paris ont subi une baisse parfois importante, baisse qui a également impacté le 13ème et 14ème que l’on pensait stabilisés, le marché du haut de gamme et du luxe du 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 16ème nord, a été faiblement impacté.

« Le 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 16ème nord ainsi que certaines « bulles » telles que L’Ile St Louis ou encore l’avenue de Breteuil sont des quartiers emblématiques du luxe parisien et la vitrine culturelle de la capitale. Architecture haut de gamme, monuments cachés comme visibles au public. C’est un marché stabilisé, réservé à une certaine clientèle et qui dispose d’une magnifique aura à l’étranger. D’ailleurs la clientèle américaine et sud-américaine revient en force sur le marché du haut de gamme Parisien. Ils restent en tête des acquéreurs de nationalité étrangère derrière les Libanais, les Italiens, les Allemands et les belges », précise Vice-Présidente de Coldwell Banker Europa Realty.

La Rive gauche comme une évidence

La Rive gauche, c’est le poumon, le cœur de Paris. Nos clients y sont majoritairement américains, et lorsque l’on parle de Paris aux États-Unis, c’est le Paris de la Rive-Gauche qu’ils ont en tête. C’est le quartier des écrivains, des musiciens, des peintres. C’est le Paris de Jean-Paul Sartre, de Camus ou encore de Gainsbourg.

« L’une de nos nouvelles agences se situe d’ailleurs à égale distance entre la Maison de Gainsbourg et celle des Ecrivains, c’est un signe qui ne trompe pas ! », conclut Vanda Demeure.