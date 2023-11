Immobilier : Coldwell Banker, 1er réseau d’immobilier de luxe à s’implanter en Arabie Saoudite

Dès début 2024, il sera possible d’investir en Arabie Saoudite, y compris dans les villes saintes de La Mecque et Médine. Coldwell Banker est le 1er réseau d’immobilier de luxe à s’y implanter.

L’Arabie Saoudite s’ouvre à partir de 2024 aux investisseurs immobiliers internationaux

Dans quelques semaines, il sera possible en tant qu’expatrié d’investir dans l’immobilier haut de gamme en Arabie Saoudite. Une opportunité historique que les autorités sur place ont décidé d’accorder en ce début d’année 2024. Un projet de loi qui répond à une volonté d’ouverture du royaume, en pleine diversification économique pour anticiper l’ère post pétrole. Un accès à la propriété accordé à tous les ressortissants non saoudiens, y compris dans les villes saintes de La Mecque et Médine. Posséder une résidence principale ou secondaire haut de gamme, au bord de la mer rouge, devient une réalité pour la clientèle internationale que Coldwell Banker accompagne partout dans le monde.

Une gamme immobilière à la hauteur des attentes et des moyens d’une clientèle exclusive locale et internationale

Pour satisfaire les attentes d’une clientèle prestigieuse saoudienne et mondiale, cet accès autorisé à la propriété jusqu’ici réservé aux locaux va concerner la construction d’1,3 millions de logements sur tout le territoire d’ici à 2030. Un projet colossal que le royaume entend aussi orienter en termes d’investissement fonciers vers les « mégavilles » comme celle de Qiddiya aux portes de Riyad, « a place to live, work and play ». Des « giga » projets qui pour chacun d’eux n’auront aucun complexe à coûter plus d’un million de dollars. Un développement colossal pour satisfaire les plus grandes fortunes, multi-propriétaires qui investissent dans des biens de luxe mais aussi dans un environnement qui leur apporte pleine satisfaction en termes de divertissement.

« L’Arabie Saoudite est le plus grand pays du Moyen-Orient, il a un potentiel de développement énorme sur les dix prochaines années. L’investissement ne serait pas ce qu’il est sans que les autorités en aient estimé le potentiel économique», commente Laurent Demeure, CEO de Coldwell Banker Europa Realty.

Le Moyen Orient la nouvelle Mecque de l’immobilier de luxe !

Le réseau mondial Coldwell Banker profite de l’opportunité d’investir donnée aux expatriés pour s’implanter dans la région. Après Dubaï, Coldwell Banker considère l’Arabie Saoudite comme la future destination de l’immobilier de luxe. « Être le premier réseau d’immobilier de luxe à s’implanter en Arabie Saoudite pour proposer à notre clientèle nationale et mondiale un investissement dans un lieu de vie ou de vacances que ce soit à Riyad ou Jizane, des villes où il fait bon vivre, c’est une opportunité unique pour Coldwell Banker », conclut Laurent Demeure.