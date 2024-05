MaPrimeRénov’ : Ce qui change à partir d’aujourd’hui

Depuis le 1er janvier 2024, MaPrimeRénov’ est divisé en 2 axes :

MaPrimeRénov’ Parcours par geste (si vous souhaitez réaliser un ou plusieurs travaux d’isolation, de ventilation, de chauffage…) ;

(si vous souhaitez réaliser un ou plusieurs travaux d’isolation, de ventilation, de chauffage…) ; MaPrimeRénov’ Parcours accompagné (si vous avez pour projet des travaux de rénovation d’ampleur).

Les changements depuis le 15 mai

A compter d’aujourd’hui, MaPrimeRénov’ évolue et les conditions pour l’obtenir s’allègent. Le décret n° 2024-249 du 21 mars 2024 et un arrêté du 21 mars 2024 modifient entre le 15 mai et le 31 décembre 2024 les modalités d’attribution de MaPrimeRénov’.

Il n’est plus nécessaire de fournir un diagnostic de performance énergétique (DPE) dans le cadre d’une rénovation par geste de travaux. En revanche, le DPE reste obligatoire pour le MaPrimeRénov’ Parcours accompagné.

Il n’est plus obligatoire de procéder à l’installation d’un système de chauffage renouvelable pour toucher cette aide dans le cadre de travaux d’isolation thermique (toitures, façades, combles, planchers, fenêtres…).

L’accès au parcours par geste est étendu aux maisons individuelles classées « F » et « G » ;

L’éligibilité de l’installation d’un système de ventilation mécanique contrôlée double flux est conditionnée à la réalisation concomitante d’un geste d’isolation éligible à la prime ;

La fourniture d’un compromis de vente lors du dépôt d’une demande de prime est autorisée, la production d’un justificatif de propriété restant toutefois requise pour obtenir le paiement de la prime.

Ces mesures s’appliqueront aux demandes de prime déposées à compter du 15 mai 2024.