Maxime Sauvanet, directeur d’investissement chez Buildr Investment Group, filiale de M-Capital, est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il revient sur la segmentation accrue du marché du coliving. « Aujourd’hui, le coliving ne se limite plus à une simple colocation entre étudiants ou jeunes actifs. Aujourd’hui, il s’adresse aussi aux seniors et répond aussi à des besoins spécifiques comme l’hébergement solidaire pour les réfugiés politiques ou les familles monoparentales« , explique Maxime Sauvanet.

Buildr Investment Group se distingue par sa démarche innovante de réhabilitation d’actifs, préférant redonner vie à des bâtiments existants plutôt que de construire du neuf. « On aime cette idée de donner une seconde vie à des actifs obsolètes en centre-ville, les améliorer sur le plan énergétique et leur donner une nouvelle fonction », précise son directeur d’investissement. Cette stratégie permet de réduire significativement l’empreinte carbone, tout en revitalisant les centres urbains en transformant des bâtiments sous-utilisés en résidences vivantes et dynamiques.

Combien ça coûte le coliving

Pour les jeunes actifs en Île-de-France, les prix oscillent entre 800 et 1 000 euros, services compris. Les seniors, quant à eux, peuvent s’attendre à des tarifs autour de 2 500 euros, incluant logement, ménage, et auxiliaires de vie. « Le coliving offre un rapport qualité-prix avantageux grâce à ses nombreux services inclus », précise Maxime Sauvanet.

En termes de développement, Buildr Investment Group connaît une forte accélération. « Aujourd’hui, sur le coliving jeune actif, on a une grosse vingtaine d’actifs, avec une forte accélération sur les derniers mois. On estime à 250 000 logements étudiants qui manquent en France, » précise Maxime Sauvanet.

Pour poursuivre cette croissance, Buildr Investment Group recherche activement de nouveaux actifs à réhabiliter, notamment à Paris, en Île-de-France, et dans les principales métropoles françaises. Avis aux vendeurs, propriétaires ou professionnels de l’immobilier.