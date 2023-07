Le marché immobilier français a connu une véritable mutation. Après huit années de progression soutenue, le nombre de transactions a chuté de 14,1% entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023 selon le bilan de l’immobilier ancien au premier semestre 2023 dressé par le réseau d’agences immobilières Century 21.

Cette baisse est en grande partie due à la hausse des taux d’intérêt et à une inflation soutenue, qui ont pesé lourdement sur le pouvoir d’achat immobilier des ménages, le faisant reculer de 18,4% par rapport à juillet 2022. Alors que la baisse des prix des biens immobiliers pourrait compenser partiellement cette contraction du pouvoir d’achat, les vendeurs restent réticents à ajuster leurs attentes à la baisse.

Même si le marché immobilier breton n’est pas épargné par les défis nationaux, la région montre une certaine résilience. La dynamique du marché immobilier breton reste solide, avec des prix qui continuent à augmenter malgré une baisse des transactions et des superficies. Cette situation atteste de l’attractivité persistante de la Bretagne et de sa capacité à s’adapter à des conditions de marché plus difficiles.

La Bretagne, une certaine résilience face aux changements

Cependant, malgré cette situation préoccupante à l’échelle nationale, la région Bretagne montre une certaine résilience. Dans cet environnement, les acteurs du marché ont dû s’adapter.

Des acquéreurs résignés à revoir à la baisse la superficie des biens

Les ménages ont augmenté leur apport personnel de plus de 60% entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023. De plus, ils se sont résignés à acheter plus petit, conduisant à une réduction de la superficie des biens acquis de 1,6% pour les maisons et de 1,9% pour les appartements.

Des prix de vente encore en hausse sur 1 an

La Bretagne, avec ses spécificités, fait preuve d’une résistance remarquable. Malgré une baisse de l’activité de 5,8% tous biens confondus, les prix continuent d’augmenter : +7,2% pour les maisons et +5,6% pour les appartements. La région affiche également une baisse des surfaces, de 3,2% pour les maisons et de 2,2% pour les appartements.

Zoom sur le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine

En détail, le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine, les deux départements connaissant les plus fortes hausses de prix, sont également ceux dont l’activité est la plus en retrait.

Les maisons en Bretagne

Le nombre de transactions pour les maisons a diminué de 4,1%, avec un prix moyen au mètre carré atteignant 2 976 euros, soit une hausse de 7,2% sur douze mois. Les délais de vente s’élèvent en moyenne à 76 jours, soit 6 jours de plus en un an.

Les appartements en Bretagne

Quant aux appartements, le nombre de transactions a reculé de 7,9%. Le prix moyen au mètre carré est de 3410 euros, en hausse de 5,6% sur douze mois. Les délais de vente s’établissent en moyenne à 68 jours, soit une augmentation de 3 jours en un an.

Les chiffres clés de l’immobilier en Bretagne Maisons Nombre de transactions : -4,1%

Prix moyen au mètre carré des maisons : 2 976 euros (+7,2%) sur 12 mois)

Délais de vente : 76 jours (+6 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : 329 881 euros (+8,9% sur 12 mois)

Superficie moyenne du bien acheté : 115,1 mètres carrés (-038 mètres carrés soit -3,2% sur 12 mois) Appartements Nombre de transactions : -7,9%

Prix moyen au mètre carré des appartements :3410 euros (+5,6%)

Délais de vente : 68 jours (+3 jours sur 12 mois)

Montant moyen d’une acquisition : : 179 214 euros (+1,7% sur 12 mois)

Superficie moyenne du bien acheté : 58,1 mètres carrés (-1,3 mètres carrés soit –3,2% sur 12 mois Durée moyenne du crédit immobilier : 21,7 ans Source : Century 21 France– Bilan 1er semestre 202