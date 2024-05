Immobilier : La Cession-bail-à-vie, une solution pour monétiser son bien et en devenir locataire privilégié à vie

Avec l’allongement de l’espérance de vie et l’évolution des pensions de retraite, les solutions de monétisation immobilière sont de plus en plus recherchées par les retraités propriétaires.

Soucieux de toujours mieux répondre à leurs attentes, le groupe Renée Costes, spécialiste du viager et de la nue-propriété, a développé une offre alternative innovante : la Cession-bail-à-vie. Avec le contrat de Cession-bail-à-vie, le vendeur monétise intégralement son bien et en devient locataire privilégié à vie, avec la liberté de le quitter à tout moment s’il le souhaite.

La Cession-bail-à-vie, une solution de vente pour percevoir l’intégralité de la valeur de son bien immobilier tout en continuant à l’occuper

Développé par Renée Costes, le contrat de cession-bail-à-vie a été pensé pour les retraités propriétaires qui souhaitent obtenir des liquidités importantes et qui désirent continuer à vivre chez eux mais en restant flexibles sur leur lieu de résidence.

La solution exclusive Cession-bail-à-vie de Renée Costes permet de percevoir le prix de vente total de son bien immobilier le jour de la vente, et d’en devenir locataire privilégié, avec la possibilité de rester aussi longtemps que souhaité ou de choisir de le quitter sans aucune contrainte ni incidence financière.

Des avantages significatifs pour les vendeurs / futurs locataires

La Cession-bail-à-vie complète parfaitement l’offre de Renée Costes dont l’ambition est d’aider les seniors à protéger leur retraite en développant des solutions sur-mesure pour transformer leur bien immobilier en argent en continuant à vivre chez eux.

Cette nouvelle solution leur permet spécifiquement de recevoir, au moment de la vente, un montant correspondant à la valeur du bien. Et ce capital est totalement défiscalisé s’il s’agit de la résidence principale du vendeur. Elle leur donne également la possibilité d’occuper le bien à leur convenance sans changer leurs habitudes et aussi longtemps que souhaité, comme défini dans le contrat de bail à vie développé par Renée Costes avec l’appui du notariat. Il est possible de déménager à tout moment en résiliant le contrat de location. enfin, la Cession-bail-à-vie permet aussi aux séniors d’économiser sur certaines charges et taxes car le vendeur n’est plus redevable de l’impôt foncier et des gros travaux.

Une nouvelle alternative au viager 100% cash, 100% flexible

« Pour élaborer notre offre de Cession-bail-à-vie, nous nous sommes inspirés des contrats de sale and lease-back couramment utilisés dans le monde de l’entreprise. Chez Renée Costes, nous sommes ravis de pouvoir proposer cette nouvelle alternative au viager 100% cash, 100% flexible, permettant aux retraités de monétiser leur patrimoine immobilier pour vivre plus confortablement, concrétiser leurs projets, se faire aider, ou effectuer des donations », déclare Stanley Nahon, Directeur Général de Renée Costes.

Renée Costes a commencé à commercialiser les premiers contrats de cession-bail-à-vie. Ils ont suscité un fort intérêt de la part des retraités propriétaires comme des investisseurs potentiels.

« Sur la base de ce démarrage très encourageant, nous prévoyons de réaliser plusieurs centaines d’opérations de cession-bail-à-vie à court terme », ajoute Stanley Nahon.