Entre bail commercial et bail professionnel, quel statut choisir ?

Bail commercial ou bail professionnel ? Ce qu’il faut retenir

Ces deux régimes de baux sont très différents, le bail commercial présente plus de stabilité pour le bailleur et ouvre plus de de droits au locataire alors que le bail professionnel est plus souple pour le locataire et plus précaire pour le bailleur. C’est pourquoi dans certains secteurs géographiques, comme Paris et les grandes agglomérations, il est d’usage de signer un bail commercial.