Immobilier Cannes : Après un début d’année calme, les acheteurs sont de retour

Depuis 25 ans, Angie Delattre, l’experte du département prestige du Groupe Michaël Zingraf Christie’s International Real Estate, sillonne la région cannoise et fait visiter à sa clientèle huppée villas Belle Époque, bastides, châteaux, maisons ultra contemporaines ou belles demeures rénovées avec soin.

La Croisette, La Californie, La Croix des Gardes, Super Cannes, le Cannet résidentiel, l’Estérel, l’arrière-pays cannois…, connaissant le secteur comme sa poche, Angie Delattre fait le point sur ce fleuron de l’immobilier azuréen, marché sur lequel, en avril, les demandes ont augmenté de 40 % par rapport à l’année dernière.

Une clientèle française mais aussi étrangère

La ville ne cessant de s’embellir, les quartiers centraux comme les collines résidentielles continuent d’attirer une clientèle française mais aussi étrangère (Europe du Nord, Bénélux, Allemagne, Suisse…).

La clientèle d’Europe du Nord apprécie en effet toujours autant la Côte d’Azur, ainsi que les entrepreneurs qui décident d’anticiper leur retraite à venir en travaillant le plus souvent possible au soleil, avec la grande bleue comme horizon.

« Même si la demande a ralenti en ce début d’année, les collines cannoises et l’arrière-pays attirent toujours une belle clientèle française et internationale, souligne-t-elle. En plus de la qualité intrinsèque des maisons et de leur localisation, la recherche de grand espace prime. Acquérir un bien dans cette région reste la promesse d’un investissement sûr. »

Cannes et son arrière-pays offre une variété d’habitation avec des tarifs un peu moins élevés

À proximité de l’aéroport de Nice, Cannes et son arrière-pays constellé de villages de charme offre une variété d’habitation avec des tarifs un peu moins élevés que les spots ultra exclusifs de Saint-Jean Cap Ferrat ou du Cap d’Antibes.

Grandes maisons de maître, bâtisses provençales ou d’esprit riviera superbement rénovées restent très recherchées. Les villas contemporaines sont une alternative. L’arrière-pays vers Mougins permet d’offrir plus de terrain autour des propriétés qu’au-devant du littoral.

Ticket moyen des maisons sur la Corniche du Paradis : 10 millions d’euros

Sur la bien nommée Corniche du Paradis, le ticket moyen des maisons tourne autour de 10 millions d’euros. Plus haut dans la Californie, sur le chemin des Collines, les palais et autres grandes villas s’échangent autour de plusieurs dizaines de millions d’euros.

« La clientèle pouvant acquérir un bien de plus de 20 millions d’euros dans cette région ne focalise pas sur un secteur, fait remarquer Angie Delattre. Elle peut trouver son bonheur sur la Californie ou dans Super Cannes, à moins qu’elle ne s’aventure plus dans les terres du côté de Mougins ou Saint-Paul de Vence, ou encore de l’autre côté de la baie, sur le littoral de l’Esterel, entre Théoule, le Trayas ou Anthéor ».

Vue, piscine et héliport : les critères déterminants des ultras-riches

L’adresse n’est pas déterminante pour elle mais la qualité intrinsèque du bien. La vue mer reste toujours un must mais le caractère de la demeure, ses prestations, la superficie du terrain sont aussi déterminantes. A la piscine extérieure peut s’ajouter une autre à l’intérieur, un héliport, un terrain de tennis en plus des autres équipements.

Dans un marché en transition, le stock de biens se reconstitue peu à peu même si les produits d’exception, idéalement situés et sans travaux restent rares. La clientèle étrangère recherche souvent des produits clefs en main et offrant toutes les prestations. Les prix se maintiennent même si les ventes peuvent nécessiter plus de visites et se révéler plus longues.

Dans Cannes intra-muros, le boulevard de la Croisette ne cesse de se valoriser par la rénovation du Vieux Port d’un côté et par celle du Casino dans le quartier Palm Beach de l’autre. L’emblématique promenade du bord de mer bénéficie de travaux d’embellissement qui vont de pair avec les rénovations ou constructions de nouveaux immeubles.

Entre 30 000 et 60 000 euros du m² pour un appartement sur la Croisette

Entre le Palais des Festivals, l’hôtel Martinez, le Port Canto et le Palm Beach se succèdent les micromarchés de la Croisette. « Sur ce parcours composé d’hôtels, de boutiques de luxe et de restaurants en vue, les résidences de standing se mettent au diapason : les prix des appartements sur la Croisette s’échelonnent entre 30 000 et 60 000 euros du m² », précise Arthur Blin, agent immobilier du groupe.

Exemples de biens à vendre

Château style Louis XIII sur les hauteurs de Cannes

Inspiré des châteaux de la Loire, ce chef d’œuvre Belle Epoque était la propriété du révérend John Godding et du Comte Starzynski. Redécoré par Romain Toni Facella Sensi, il offre une vue fascinante sur la Méditerranée, la ville et le massif de l’Estérel. il compte 735 m² sur 4 étages, 8 chambres, une piscine et 6355 m² de jardin paysager. Prix : 35 000 000 €.

Propriété contemporaine Super Cannes

A proximité du parc des Glaïeuls, proche d’une zone verte de 17 hectares inconstructible, exposé plein sud, surplombant la mer et jouissant de la plus belle vue du secteur avec un panorama à 180°, ce majestueux domaine, récemment rénové, garantissant un haut niveau de confort et d’intimité compte 9 chambres en suite et un appartement indépendant, une piscine chauffée, un terrain de 3405 m², une salle de sport, un terrain de pétanque, un garage fermé de 3 voitures, avec domotique dernier cri. Prix : 19 900 000 €

Domaine d’exception Super Cannes

Au calme, sans vis-à-vis et en position dominante, au milieu d’un parc paysage de 4,7 hectares, cette propriété familiale à la décoration raffinée, offrant un panorama exceptionnel sur la mer et le Cap d’Antibes, propose 9 chambres en suite, un spa, une salle de fitness, une salle de cinéma et une superbe piscine. La propriété compte également une maison d’ami avec sa piscine indépendante. La propriété totalise 1000 m², 12 chambres, 43364 m² de terrain. Prix : 36 500 000 €.

Maison contemporaine Cannes Californie

Cette belle villa de style contemporaine, offrant de spacieux et lumineux espaces de réception, une vue imprenable sur la mer, le Palm Beach et la rade de Cannes, totalise 5 chambres, 300 m² habitable et 825 m² de terrain. Elle compte également une piscine, une cuisine d’été et un garage fermé pour deux voitures. Prix : 7 900 000 €

Exemples de biens vendus

Penthouse Cannes Californie

Au sein d’une des plus belles adresses de la Californie, ce superbe penthouse d’une surface habitable de 311 m² avec trois terrasses de plain-pied soit 337 m² d’espace extérieur dont une piscine privative s’est vendu aux alentours de 9 Millions d’euros.. Cet appartement de plein pied sur ces extérieurs surplombe un parc paysager avec piscine avec une vue sublime sur la baie Cannes.

Propriété d’exception à Mougins

Dans un des domaines fermés les plus exclusifs, cette villa de style provençal avec de beaux espaces de réception, 7 chambres, 2 appartements indépendants pour le personnel, un somptueux jardin paysager de 7 000 m², une vue imprenable sur le village de Mougins et la mer, s’est vendue à plus de 20 M d’€.

Domaine d’exception entre Cannes et Saint-Tropez

Sur un site préservé de 40 hectares comprenant notamment des arbres centenaires, une oliveraie et un jardin à la française, cette propriété, avec une quinzaine de chambres dont 6 suites. Maison d’amis, écurie, chapelle mais aussi piscine, tennis et spa, a été la dernière demeure du peintre Bernard Buffet. Vendue à près de 10 M d’€.

Villa d’architecte à Cannes

Villa de 470 m² en position dominante avec vue panoramique sur le cap d’Antibes, les Iles de Lérins et l’Estérel, 5 chambres, salle de cinéma, espace bien être, terrain de 2 200 m². Vendu entre 5 et 10 M d’€.

Propriété contemporaine sur les hauteurs de Cannes

Cette majestueuse propriété contemporaine de 720 m² environ, entièrement et récemment réhabilitée par un architecte local de renom, avec vue panoramique exceptionnel sur la mer et l’Estérel, s’est vendue entre 10 et 15 M d’€.