Immobilier tertiaire : Un début d’année atone sur le marché de la métropole Aix-Marseille

En cette fin de 1er trimestre 2023, après avoir analysé le marché de l’immobilier de bureaux lyonnais et lillois, JLL poursuit son tour d’horizon des marché tertiaires avec celui de d’Aix-Marseille.

Un fort repli de l’activité en ce début d’année

Après une année 2022 record, le marché d’Aix-Marseille débute 2023 par un fort repli de l’activité à l’image de Paris ou Lyon. Avec une baisse de 38 % du nombre de signatures sur 1 an et une chute de 57 % des volumes commercialisés, le marché retrouve son niveau de 2019. Sur ce marché traditionnellement équilibré, l’ensemble des segments sont impactés et le grand secteur de Marseille particulièrement touché.

Yoann Pohu, responsable bureaux de JLL Aix-Marseille note que « l’attente d’une meilleure visibilité sur la situation économique nationale, le resserrement des contraintes et la mise en place de mesures de sobriété face aux conséquences de l’inflation amènent les utilisateurs à différer leurs mouvements après « l’effet rattrapage » post-COVID connu ces 2 dernières années.»

Particulièrement sensible à la conjoncture, le segment des grandes surfaces dévisse de 71 % sur 1 an avec ~6 800 m² via 5 signatures. Les surfaces intermédiaires et les PMS n’en sont pas moins impactées avec des volumes en baisse de respectivement 55 % et 41 %. A ce titre, Yohan Pohu précise : « Si les TPE/PME ont résisté à la crise en 2022, les difficultés de trésorerie s’accentuent et n’incitent pas à la prise de décision et prise de risque ».

Le grand secteur marseillais se caractérise par un marché à l’arrêt ce trimestre avec un volume qui dévisse de 75 % sur 1 an tandis que le secteur Aixois se stabilise grâce au retour des grandes opérations et porte 56 % de l’activité du marché de la métropole.

Une tendance baissière de l’offre

Avec ~138 000 m² disponibles à 6 mois, la tendance baissière de l’offre se poursuit. Le manque de livraisons pèse particulièrement sur l’offre neuve, en recul de 17 % sur 1 an avec ~37 000 m² disponibles, et accroît la tension à l’offre sur un marché où la vacance culmine à 2,5 %.

Les valeurs « prime » à Marseille restent stables à 290 € concernant les immeubles « classiques » et 320 € pour les actifs « IGH » tandis que les valeurs moyennes du neuf et du seconde-main progressent à 253 € et 183 €. Côté aixois, la valeur « prime » se stabilise à 225 € dans le centre-ville et les valeurs moyennes du neuf et du 2nde main augmentent à 169 € et 149 €.

Yoann Pohu conclut : « Face à la succession de crises et après un trimestre rythmé par les mouvements de grèves/blocages, le marché marseillais subit l’attentisme des utilisateurs en ce début d’année. Cependant, plusieurs indicateurs vont dans le bon sens et laissent entrevoir une amélioration de la situation économique au 2nd semestre. Ce retour à une meilleure visibilité devrait encourager l’activité sur le marché d’Aix-Marseille durant les prochains mois ».

Source : JLL Aix-Marseille