Immobilier Bretagne : Espacil, 1er producteur de logements abordables en locatif social, intermédiaire et en accession

Cette année, Espacil, filiale du groupe Action Logement poursuit son engagement et vise la mise en chantier de 1 300 logements locatifs et en accession sociale.

Avec une moyenne de 1300 livraisons prévue par an dans les trois prochaines années et un développement centré sur l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan, le Finistère et la Loire-Atlantique, Espacil filiale du groupe Action Logement, revendique fièrement son statut de premier producteur de logements abordables en locatif social, intermédiaire et en accession sur le territoire breton.

Une gamme complète de logements allant du locatif social et intermédiaire à l’accession …

Avec 1204 logements sociaux et intermédiaires développés en Bretagne en 2023 – dont 999 en Ille-et-Vilaine – et 257 réservations nettes en accession sociale à la propriété, ce sont 1461 solutions logement qui ont donc été engagées.

Cette montée en puissance sur le territoire s’explique particulièrement par le développement d’une gamme complète de solutions logement allant du locatif social et intermédiaire à l’accession aidée en passant par les résidences étudiantes, seniors ou parents solos. Implanté dans plus de 300 communes, Espacil a inscrit dans son ADN, sa contribution au développement économique et social des territoires grâce à la complémentarité de ses deux structures que sont l’Entreprise Sociale pour l’Habitat, Espacil Habitat et la coopérative HLM Espacil Accession.

« Notre objectif pour la suite est de continuer à œuvrer pour le logement social en réponse aux enjeux des territoires. Nous avons été clairement au rendez-vous de la production en 2023, et 2024 se dessine dans la même trajectoire. Notre capacité à produire, à réhabiliter pour offrir un parc social attractif est l’enjeu quotidien de nos 400 collaborateurs. Nous avons à ce titre investi plus de 200 millions d’euros en 2023 », indiquent Julia Lagadec, Directrice générale Espacil, Jean-Pierre Vauzanges et Philippe Tatard , respectivement Président d’Espacil Habitat et d’Espacil Accession.

En 2024, Espacil vise la mise en chantier de 1 300 logements locatifs et en accession sociale.

Source : Espacil