Immobilier Bretagne : Retour en force des biens mis en vente sur le marché

Méthodologie

Périmètre étudié : annonces de biens dans l’ancien (appartements et maisons)

publiées entre le 25/12/2022 et le 24/02/2024.

Source : données Yanport retraitées (suppression des biens pour lesquels ne sont pas

mentionnés de prix et/ou de surface et des annonces concernant des programmes

neufs, des viagers, des ventes aux enchères ou présentant des erreurs de saisie …)

Portails immobiliers étudiés : SeLoger, Leboncoin, PAP, Bien’ici, MeilleursAgents, AVendre ALouer, Logic-immo, Belles Demeures, Propriétés Le Figaro, Lux- Résidence, Paru Vendu, Figaro Immo,

Immonot, Surface privée, Ouestfrance- immo

Calculs et analyses : réalisés par la société́ GUY HOQUET L’IMMOBILIER

Nouvelle méthodologie de retraitement à compter de janvier 2023 et sur l’ensemble de l’historique des données